Амадор Лопес зізнався, чи давав він хабарі за українське громадянство

Як Амадор отримав громадянство

Танцівник не приховує, що стати громадянином нашої країни було непросто. Він довго на це чекав, а через проблеми з документами та неможливість потрапити до посольства Венесуели (яке на той час знаходилося в РФ), процес сильно затягувався.

І йому пропонували "вирішити всі питання" швидко та без проблем. Невідомі просили у Лопеса хабар, при цьому запевняли, що для нього зроблять "знижку".

"15 000 доларів, але для тебе можемо і за 10", - пригадав Амадор слова тих, хто просив у нього хабар.

Втім, хореограф від таких пропозицій відмовлявся. Він не хотів платити за український паспорт та чекав, коли все станеться законно.

Лопес розповів, як отримав український паспорт (скріншот)

"Тому що ні, тому що я українець. Я люблю цю країну і я стільки хочу зробити для неї, я стільки роблю для цього, щоб бути гідним громадянином України! Я хотів зробити так, що якщо ви дійсно хочете, щоб я був громадянином України, будь ласка, робимо це правильно", - зізнався Лопес.

"І слава Богу, що я не дав (хабаря). Я це робив дуже довго, дуже проблематично, але я це зробив", - додав він.

Артист пригадав, що заради цього він навіть звертався до президента України. Амадор робив це не напряму, хоча зазначив, що знає Володимира Зеленського особисто, адже у минулому з ним працював. Ба більше, хореограф навіть має його номер, але телефонувати не став.

"Я завжди намагався всім-всім моїм знайомим в шоу-бізнесі, з якими я працюю, просив, щоб якось допомогли. Щоб вони (передали), що я дійсно хочу (отримати громадянство). І це дуже-дуже велика така схема була, і усе ж я достукався", - пояснив Амадор.