Після отримання громадянства. Епатажний Амадор Лопес зізнався, чи хоче виїхати з України

Співак та танцівник Амадор Лопес, який перед початком повномасштабної війни нарешті отримав українське громадянство, розповів, чи думав він про переїзд за кордон. Як виявилося, артист має чітку позицію.

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), про це Лопес розповів блогеру Ніколасу Кармі, який вже виклав відео з ним на своїй сторінці в Instagram .

Що сказав Амадор

Так, Карма зустрів Лопеса, коли той гуляв зі своєю мамою. І під час розмови про "лук" та вартість одягу артиста, Ніколас пригадав, що Амадор вже може похизуватися українським громадянством.

Танцюрист не приховує, що довго чекав можливості отримати паспорт. А нині, коли він вже став громадянином України, про втечу від війни не думає.

"Я буду тут до останнього. Я вірю в перемогу, я буду працювати заради нашої перемоги. Я буду робити все-все-все для того, щоб наші діти та наші захисники завжди вірили, що є люди поруч", - заявив Лопес.

Амадор Лопес та його мама, яку він перевіз в Україну (фото: instagram.com/amadorlopez_rumberos)

Скільки коштує "лук" Лопеса

Також артист розповів, які носить речі. На ньому був повсякденний "лук", а саме:

брендові кеди за 3 тисячі 500 гривень

білі шорти з 1 тисячу 500 гривень

футболка за 350 євро (майже 16 тисяч гривень).

Окрім цього, Лопес гуляв в окулярах, але їхню вартість він назвати не зміг. За словами артиста, їх йому подарували та сказали, що це Gucci.

Що відомо про Амадора Лопеса

Танцюрист та співак народився у Венесуелі, потім навчався в Італії. А у 2000 році Лопес приїхав до Києва, аби вступити до Національного університету фізичного виховання та спорту. Мало хто знає, але Лопес - професійний фехтувальник.

Під час навчання Амадор почав заробляти на життя танцями у столичних клубах. А потім він створив шоу-балет. Лопес працював з багатьма зірками, також він брав участь у проектах "Танці з зірками", "Майданс", "Танцюю для тебе" та "Фабрика зірок".

У лютому 2022 року Лопес отримав український паспорт. Він дуже давно хотів стати громадянином нашої країни, але спочатку йому було потрібно відмовитися від венесуельського громадянства.