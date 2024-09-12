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Амадор Лопес признался, давал ли он взятки за украинское гражданство

Амадор Лопес (скриншот)
Автор: Полина Иваненко

Эпатажный хореограф и певец Амадор Лопес, уже много лет проживающий в Украине, не сразу сумел получить гражданство. Паспорт нашей страны ему выдали только в феврале 2022 года.

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), в интервью Славе Демину Лопес признался, что за это у него даже просили взятку.

Как Амадор получил гражданство

Танцор не скрывает, что стать гражданином нашей страны было непросто. Он долго этого ждал, а из-за проблем с документами и невозможность попасть в посольство Венесуэлы (которое в то время находилось в РФ), процесс сильно затягивался.

И ему предлагали "решить все вопросы" быстро и без проблем. Неизвестные просили у Лопеса взятку, при этом уверяли, что для него сделают "скидку".

"15 000 долларов, но для тебя можем и за 10", - вспомнил Амадор слова тех, кто просил у него взятку.

Впрочем, хореограф от подобных предложений отказывался. Он не хотел платить за украинский паспорт и ждал, когда все произойдет законно.

Лопес рассказал, как получил украинский паспорт (скриншот)

"Потому что нет, потому что я украинец. Я люблю эту страну и я столько хочу сделать для нее, я столько делаю для этого, чтобы быть достойным гражданином Украины! Я хотел сделать так, что если вы действительно хотите, чтобы я был гражданином Украины, пожалуйста, делаем это правильно", - признался Лопес.

"И слава Богу, что я не дал (взятку). Я это делал очень долго, очень проблематично, но я это сделал", - добавил он.

Артист вспомнил, что ради этого он даже обращался к президенту Украины. Амадор делал это не напрямую, хотя отметил, что знает Владимира Зеленского лично, ведь в прошлом с ним работал. Более того, у хореографа даже есть его номер, но звонить он не стал.

"Я всегда старался всем-всем моим знакомым в шоу-бизнесе, с которыми я работаю, просил, чтобы как-то помогли. Чтобы они (передали), что я действительно хочу (получить гражданство). И это очень-очень большая такая схема была, и все же я достучался", - объяснил Амадор.

 

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