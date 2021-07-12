Alyona Alyona прокомментировала трек с "Кастой": поклонница их творчества

Alyona Alyona прокомментировала трек "Врун-врун" с российской группой "Кастой", в котором также принял участие другой украинский артист - Иван Дорн. По словам рэперши, она является давней поклонницей группы, и ей нравится оппозиционность рэперов к власти РФ.

"Я - поклонница их творчества с 2000-х годов. И стала еще больше после того, как они стали бороться за свою свободу. Как и мы это делаем много лет. Как и теперь приходится это делать исполнителям Беларуси", - написала артистка.

По ее словам, не у всех артистов хватает мужества выходить на митинги в своих странах, выражать свою позицию, и писать песни на болезненные темы, как это делает "Каста".

"Каста - одна из немногих музыкальных групп России, которая открыто протестует против путинского режима, выпускает клипы в поддержку революции в Беларуси, а участники группы постоянно ходят на митинги и открыто говорят о своей позиции. Они одни из немногих, кто сказали "нам стыдно за Россию", когда у нас аннексировали Крым", - отметила Alyona Alyona.

Она также призналась, что ей предлагают колаборацию десятки российских артистов, но она отказывала им. При этом согласилась только на совместный трек с "Кастой".

Alyona Alyona заявила, что СМИ почти через полгода после выхода песни предъявили ей за отношения "Касты" с другими российскими артистами. Речь идет о Басте и Рем Дига, которые присутствуют на альбоме "Касты" - "Чернила осьминога" (Deluxe) 2021 года.

"Какая хорошая манипуляция и инфоповод! Не разбираясь в деталях, бросать голые кости для людей - пусть грызут. Я не интересовалась лично кто там что с "Кастой" еще делает, кто будет на альбоме, даже о Дорне узнала за пару дней до выхода трека. Но не в этом суть", - добавила артистка.

Она также заявила, что совместный трек с "Кастой" - это последний фит с исполнителем из России. Больше такого не будет даже оппозиционными артистами.

Отметим, что главная претензия к "Касте" в Украине - это их выступление в клубе в Крыму в 2015 году.

Каста - Врун-врун (feat. Ivan Dorn, Alyona Alyona)