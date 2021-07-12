Alyona Alyona прокоментувала трек з "Кастою": прихильниця їхньої творчості

Alyona Alyona прокоментувала трек "Врун-врун" з російським гуртом "Каста", в якому також взяв участь інший український артист - Іван Дорн. За словами реперки, вона є давньою прихильницею гурту, і їй подобається опозиційність реперів до влади РФ.

"Я - прихильниця їхньої творчості з 2000-х років. І стала ще більше після того, як вони стали боротися за свою свободу. Як і ми це робимо багато років. Як і тепер доводиться це робити виконавцям Білорусі", - написала артистка.

За її словами, не у всіх артистів вистачає мужності виходити на мітинги у своїх країнах, висловлювати свою позицію, і писати пісні на болючі теми, як це робить "Каста".

"Каста - одна з небагатьох музичних гуртів Росії, які відкрито протестують проти путінського режиму, випускають кліпи на підтримку революції в Білорусі, а учасники гурту постійно ходять на мітинги і відкрито говорять про свою позицію. Вони одні з небагатьох, хто сказали "нам соромно за Росію", коли у нас анексували Крим", - зазначила Alyona Alyona.

Вона також зізналася, що їй пропонують колаборації десятки російських артистів, але вона відмовляла їм. При цьому погодилася тільки на спільний трек з "Кастою".

Alyona Alyona заявила, що ЗМІ майже через пів року після виходу пісні пред'явили їй за відносини "Касти" з іншими російськими артистами. Йдеться про Басту і Рем Діга, які присутні на альбомі "Касти" - "Чорнило восьминога" (Deluxe) 2021 року.

"Яка гарна маніпуляція і інфопривід! Не розбираючись в деталях, кидати голі кістки для людей - нехай гризуть. Я не цікавилася особисто хто там що з "Кастою" ще робить, хто буде на альбомі, навіть про Дорна дізналася за пару днів до виходу трека. Але не в цьому суть ", - додала артистка.

Вона також заявила, що спільний трек з "Кастою" - це останній фіт з виконавцем з Росії. Більше такого не буде навіть опозиційними артистами.

Зазначимо, що головна претензія до "Касти" в Україні - це їх виступ в клубі в Криму у 2015 році.

Каста - Врун-врун (feat. Ivan Dorn, Alyona Alyona)