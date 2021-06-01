Сильно, мощно, впечатляет: Вакарчук и alyona alyona спели о детях войны
В День защиты детей 1 июня Океан Эльзы во главе со Святославом Вакарчуком презентовали совместную песню с alyona alyona. Композиция "Країна дітей" - на стихи известного украинского поэта Сергея Жадана.
О чем эта песня и в чем ее особенность - читайте ниже в нашем материале.
О чем песня и как она создавалась
"Країна дітей" - посвящение детям Украины, пострадавшим в результате войны, вооруженных конфликтов, терактов.
Премьера к Международному дню защиты детей - это напоминание, что, прежде всего, дети нуждаются в защите от поступков взрослых, от их безответственных и жестоких решений.
В конце 2020 года Жадан предложил Вакарчуку создать трек на его стихотворение, посвященное памяти Даниила Дидика, парня, который в 2015 году погиб в Харькове в результате теракта во время Марша единства.
"Для меня это очень личная песня. Несмотря на то, что в ней говорится о вещах, которые касаются нас всех. Слишком щемящей является тема детей, которые должны делать выбор, которые прикрывают собой взрослых, которые, прорастая в небо, фактически это небо над нами держат. Мне очень бы не хотелось, чтобы эта композиция воспринималась пафосно. Она о вещах болезненных, но дающих надежду. Прежде всего это песня, конечно, о любви", - говорит Жадан.
Фото: в День защиты детей Вакарчук и alyona alyona презентовали совместную песню (Виктория Квитка)
Лидер "океанов" сразу согласился, потому что текст - пронзительный и точный - просто не может оставить равнодушным. Вакарчук написал композицию в очень нехарактерной для себя манере.
"В последние пол года я начал изучать хип-хоп культуру и классический рэп начала 90-х. И попытался представить, чтобы было, если бы я читал. Так и записал демо. А потом у меня появилась еще одна идея: именно на эту песню сделать дуэт с alyona alyona, потому что она не только новое и актуальное поколение, но она еще и имела отношение к детям, потому что была воспитательницей в саду и чувствует эту тему, как никто другой", - говорит Вакарчук.
Также Алена написала свою часть текста, который читает в треке.
"Святослав рассказал мне, что есть замечательное стихотворение, написанное Сергеем Жаданом и будет новой песней ОЭ. Он наиграл на пианино мелодию напел текст, и каждая строка, каждая нотка запали мне в душу. Я с большим удовольствием согласилась на то, чтобы записать этот фит, ведь такая тема мне близка. Среди моих подписчиков есть очень много детей из разных регионов страны, в частности тех, которые вынуждены были покинуть восточную Украину. Для меня большая честь сказать несколько слов о них, выразить им свою поддержку и слова благодарности именно в той манере, в которой я это умею делать лучше всего - посвятить трек", - говорит рэп-исполнительница.
Интересно ,что "Країна дітей" имеет две версии - оригинальную версию ОЭ и стилистически другую от alyona alyona.
Добавим, что по совместному решению исполнителей, средства по монетизации песен будут переданы на благотворительность: "океаны" свою часть направят на благотворительный проект "Жовтий автобус", цель которого - творческое образование и создание условий для интеллектуального и творческого развития детей, прежде всего - детей востока Украины, а alyona alyona планирует передать свою часть средств на помощь детям с орфанными болезнями.
Текст песни "Країна дітей":
Скільки печалей і скільки морок,
і ти вже не можеш ступити крок,
і вже зупиняєш серце, рахуючи втрати.
І так нам бракує добрих вістей
в країні, в якій так багато дітей
знають як варто жити й за що помирати.
Та клітка для птаха така тісна
і легко дається нам кожна весна,
і час обривається вранці відлунням прибою.
По нас залишаються радість і сміх.
Любити - це значить бути для всіх.
Вірити - значить уміти вести за собою.
Знову горять, горять мости і зводяться стіни,
але тримають нам горішні основи
діти, які, які проросли в небо країни,
діти, що стали нам продовженням мови.
Країна, яка не тримає зла.
Країна, яка тут завжди була.
Країна, в яку повертають дощі,
Про яку так легко писати вірші.
Країна - більше за будь-яке зло.
Любити її за те, що було.
Любити кожне з її світань.
В мене лишається пару питань.
Що нас тримає тут взагалі.
Нас тут так мало на цій землі.
Нам так щедро світять зірки.
Це діти вертаються від ріки.
Діти вертають в свої доми.
Це ми тут лишаємось жити, це ми.
І повен дім голосів і гостей.
Дихає тихо країна дітей.
Знову горять, горять мости і зводяться стіни,
але тримають нам горішні основи
діти, які, які проросли в небо країни,
діти, що стали нам продовженням мови.
Та скільки ж всього треба пережити їм,
Щоб блукаючи по світу вони скрізь були своїми.
І якими бути треба, щоб навколо розуміли
Чому в вухах є шум, чому чорне вже не біле
І вогонь у серцях вогонь у очах вогонь
За вікном вогонь
Все чуже навколо свого
І скільки в небі журавлів шукає прихистку весною
Скільки душ восени вони забрали із собою в небуття
Що то є життя, в чому його кошт
Більше сльози не течуть просто очі залив дощ
Він може змиє бруд сухий, змиє попіл до кінця
Але не змиє слід історії з молодого лиця.
Реакция украинцев на песню
В сети пользователи приятно поражены этой чувственной песней.
- Респект Альоні, Славко теж добре впорався. Дякую за творчість. Слава Україні. Вічна пам’ять Герою України Дані Дідіку.
- Дуже проникливо. Дякуємо вам за творчість і за те що, піднімаєте такі важливі теми
- Очень проницательно. Спасибо вам за творчество и за то, что поднимаете такие важные темы
- Очень сложные слова. Чтобы понимать, сначала нужно их постепенно прочитать. Видно, что Жадан приложил руку. Но пробирает до мурашек. Браво
- Чувствую волну... Это только начало! Спасибо за ваше творчество и вдохновение!
- Боль и слезы. Видимо, от этой боли нам уже не излечиться, кто живет в это время. Спасибо за талант
- Очень сильная песня!
- Поразили... Очень мощно... Спасибо всем причастным к созданию этого посвящения детям войны.
- Мурашки с начала до конца песни
- Плачу, дивлячись у ті сумні дитячі очі. А що робиться у душах тих діток? Пісня актуальна, та війна триває. Дай, Боже, миру нашій Україні, мудрості і єдності для народу.
- Сильно, мощно, впечатляет.
Что известно еще
О том, что Океан Ельзи готовит сюрприз для своих поклонников, стало известно 30 мая во время пресс-конференции Святослава Вакарчука перед презентацией его нового сольного проекта "Оранжерея" в киевском дворце "Украина".
Тогда артист признался, что готовит для украинцев очень много новинок, которые накопились за время карантина.
Заметим, что 30 мая Вакарчук и Ко отыграли сразу два аншлаговых концерта во дворце "Украина". Что свидетельствует о том, что его третий сольный проект незаурядный популярен.
"Идея "Оранжереи" возникла в процессе творческой медитации во время карантина. Прошлый год прошел в странных состояниях: ты читаешь новости и кажется, что уже свет в конце тоннеля, но потом новая волна - и опять все почти замирает. Для музыкантов, таких как Океан Ельзи, стадионные концерты были одной из основ деятельности и у нас был план выпустить новый альбом в конце 2020-го или весной этого года, анонсировать большой тур. Однако карантин и пандемия все изменили", - рассказал Вакарчук.
В определенный момент, работая в студии над новым альбомом ОЭ, у него, признается звезда, возникла мысль сделать камерную, уютную, новую музыкальную историю.
"Когда вы слушаете "Оранжерею", может сложиться впечатление, что в нем нет мегадрайва, присущего ОЭ, или рок-н-ролла. Активного и в самом деле нет, это было сознательное решение, но внутренний драйв - очень мощный. Есть песни, которые лично у меня вызывают бешеные эмоции. И делали мы их не так, как всегда. Мы вообще ни дня не провели на репетиционной студии до записи. Все делалось сразу на студии звукозаписи. То есть приходили на студию и сразу писались живьем", - рассказал о проект Вакарчук.
Фото: Вакарчук презентовал "Оранжерею" в Киеве (instagram.com/okeanelzy_official)