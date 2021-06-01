Сильно, мощно, впечатляет: Вакарчук и alyona alyona спели о детях войны

В День защиты детей 1 июня Океан Эльзы во главе со Святославом Вакарчуком презентовали совместную песню с alyona alyona. Композиция "Країна дітей" - на стихи известного украинского поэта Сергея Жадана.

О чем эта песня и в чем ее особенность - читайте ниже в нашем материале.

О чем песня и как она создавалась

"Країна дітей" - посвящение детям Украины, пострадавшим в результате войны, вооруженных конфликтов, терактов.

Премьера к Международному дню защиты детей - это напоминание, что, прежде всего, дети нуждаются в защите от поступков взрослых, от их безответственных и жестоких решений.

В конце 2020 года Жадан предложил Вакарчуку создать трек на его стихотворение, посвященное памяти Даниила Дидика, парня, который в 2015 году погиб в Харькове в результате теракта во время Марша единства.

"Для меня это очень личная песня. Несмотря на то, что в ней говорится о вещах, которые касаются нас всех. Слишком щемящей является тема детей, которые должны делать выбор, которые прикрывают собой взрослых, которые, прорастая в небо, фактически это небо над нами держат. Мне очень бы не хотелось, чтобы эта композиция воспринималась пафосно. Она о вещах болезненных, но дающих надежду. Прежде всего это песня, конечно, о любви", - говорит Жадан.

Фото: в День защиты детей Вакарчук и alyona alyona презентовали совместную песню (Виктория Квитка)

Лидер "океанов" сразу согласился, потому что текст - пронзительный и точный - просто не может оставить равнодушным. Вакарчук написал композицию в очень нехарактерной для себя манере.

"В последние пол года я начал изучать хип-хоп культуру и классический рэп начала 90-х. И попытался представить, чтобы было, если бы я читал. Так и записал демо. А потом у меня появилась еще одна идея: именно на эту песню сделать дуэт с alyona alyona, потому что она не только новое и актуальное поколение, но она еще и имела отношение к детям, потому что была воспитательницей в саду и чувствует эту тему, как никто другой", - говорит Вакарчук.

Также Алена написала свою часть текста, который читает в треке.

"Святослав рассказал мне, что есть замечательное стихотворение, написанное Сергеем Жаданом и будет новой песней ОЭ. Он наиграл на пианино мелодию напел текст, и каждая строка, каждая нотка запали мне в душу. Я с большим удовольствием согласилась на то, чтобы записать этот фит, ведь такая тема мне близка. Среди моих подписчиков есть очень много детей из разных регионов страны, в частности тех, которые вынуждены были покинуть восточную Украину. Для меня большая честь сказать несколько слов о них, выразить им свою поддержку и слова благодарности именно в той манере, в которой я это умею делать лучше всего - посвятить трек", - говорит рэп-исполнительница.

Интересно ,что "Країна дітей" имеет две версии - оригинальную версию ОЭ и стилистически другую от alyona alyona.



Добавим, что по совместному решению исполнителей, средства по монетизации песен будут переданы на благотворительность: "океаны" свою часть направят на благотворительный проект "Жовтий автобус", цель которого - творческое образование и создание условий для интеллектуального и творческого развития детей, прежде всего - детей востока Украины, а alyona alyona планирует передать свою часть средств на помощь детям с орфанными болезнями.

Текст песни "Країна дітей":

Скільки печалей і скільки морок,

і ти вже не можеш ступити крок,

і вже зупиняєш серце, рахуючи втрати.

І так нам бракує добрих вістей

в країні, в якій так багато дітей

знають як варто жити й за що помирати.

Та клітка для птаха така тісна

і легко дається нам кожна весна,

і час обривається вранці відлунням прибою.

По нас залишаються радість і сміх.

Любити - це значить бути для всіх.

Вірити - значить уміти вести за собою.

Знову горять, горять мости і зводяться стіни,

але тримають нам горішні основи

діти, які, які проросли в небо країни,

діти, що стали нам продовженням мови.

Країна, яка не тримає зла.

Країна, яка тут завжди була.

Країна, в яку повертають дощі,

Про яку так легко писати вірші.

Країна - більше за будь-яке зло.

Любити її за те, що було.

Любити кожне з її світань.

В мене лишається пару питань.

Що нас тримає тут взагалі.

Нас тут так мало на цій землі.

Нам так щедро світять зірки.

Це діти вертаються від ріки.

Діти вертають в свої доми.

Це ми тут лишаємось жити, це ми.

І повен дім голосів і гостей.

Дихає тихо країна дітей.

Знову горять, горять мости і зводяться стіни,

але тримають нам горішні основи

діти, які, які проросли в небо країни,

діти, що стали нам продовженням мови.

Та скільки ж всього треба пережити їм,

Щоб блукаючи по світу вони скрізь були своїми.

І якими бути треба, щоб навколо розуміли

Чому в вухах є шум, чому чорне вже не біле

І вогонь у серцях вогонь у очах вогонь

За вікном вогонь

Все чуже навколо свого

І скільки в небі журавлів шукає прихистку весною

Скільки душ восени вони забрали із собою в небуття

Що то є життя, в чому його кошт

Більше сльози не течуть просто очі залив дощ

Він може змиє бруд сухий, змиє попіл до кінця

Але не змиє слід історії з молодого лиця.

Реакция украинцев на песню

В сети пользователи приятно поражены этой чувственной песней.

Респект Альоні, Славко теж добре впорався. Дякую за творчість. Слава Україні. Вічна пам’ять Герою України Дані Дідіку.

Дуже проникливо. Дякуємо вам за творчість і за те що, піднімаєте такі важливі теми

Очень проницательно. Спасибо вам за творчество и за то, что поднимаете такие важные темы

Очень сложные слова. Чтобы понимать, сначала нужно их постепенно прочитать. Видно, что Жадан приложил руку. Но пробирает до мурашек. Браво

Чувствую волну... Это только начало! Спасибо за ваше творчество и вдохновение!

Боль и слезы. Видимо, от этой боли нам уже не излечиться, кто живет в это время. Спасибо за талант

Очень сильная песня!

Поразили... Очень мощно... Спасибо всем причастным к созданию этого посвящения детям войны.

Мурашки с начала до конца песни

Плачу, дивлячись у ті сумні дитячі очі. А що робиться у душах тих діток? Пісня актуальна, та війна триває. Дай, Боже, миру нашій Україні, мудрості і єдності для народу.

Сильно, мощно, впечатляет.



Что известно еще

О том, что Океан Ельзи готовит сюрприз для своих поклонников, стало известно 30 мая во время пресс-конференции Святослава Вакарчука перед презентацией его нового сольного проекта "Оранжерея" в киевском дворце "Украина".

Тогда артист признался, что готовит для украинцев очень много новинок, которые накопились за время карантина.

Заметим, что 30 мая Вакарчук и Ко отыграли сразу два аншлаговых концерта во дворце "Украина". Что свидетельствует о том, что его третий сольный проект незаурядный популярен.

"Идея "Оранжереи" возникла в процессе творческой медитации во время карантина. Прошлый год прошел в странных состояниях: ты читаешь новости и кажется, что уже свет в конце тоннеля, но потом новая волна - и опять все почти замирает. Для музыкантов, таких как Океан Ельзи, стадионные концерты были одной из основ деятельности и у нас был план выпустить новый альбом в конце 2020-го или весной этого года, анонсировать большой тур. Однако карантин и пандемия все изменили", - рассказал Вакарчук.



В определенный момент, работая в студии над новым альбомом ОЭ, у него, признается звезда, возникла мысль сделать камерную, уютную, новую музыкальную историю.

"Когда вы слушаете "Оранжерею", может сложиться впечатление, что в нем нет мегадрайва, присущего ОЭ, или рок-н-ролла. Активного и в самом деле нет, это было сознательное решение, но внутренний драйв - очень мощный. Есть песни, которые лично у меня вызывают бешеные эмоции. И делали мы их не так, как всегда. Мы вообще ни дня не провели на репетиционной студии до записи. Все делалось сразу на студии звукозаписи. То есть приходили на студию и сразу писались живьем", - рассказал о проект Вакарчук.

Фото: Вакарчук презентовал "Оранжерею" в Киеве (instagram.com/okeanelzy_official)