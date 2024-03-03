Алла Пугачова вперше за довгий час випустила пісню. Її написав путініст (відео)
Російська співачка Алла Пугачова, яка виїхала до Ізраїлю на тлі повномасштабної війни, яку країна-агресорка розв'язала в Україні, раптово презентувала нову пісню. Артистка вже давно не випускала треки, але тепер, судячи з усього, вирішила повернутися в шоу-бізнес.
Про що пісня Пугачової та хто її написав, розповідає РБК-Україна (проект Styler).
Під час написання матеріалу були використані джерела: Instagram сторінки Максима Галкіна та композитора Костянтина Губіна.
Про що заспівала Пугачова
У новій пісні артистка, яка так і не озвучила свою позицію щодо війни і не засудила криваву агресію Кремля, заспівала про те, що їй наснився бій та вогонь, з якого її винесли. Треком поділилася не сама Пугачова, його опублікував її чоловік.
У пісні є слова про те, що вона "готова до будь-якої долі", "завжди летить на світ, бо іншої дороги немає".
Також у новій роботі артистки йдеться про те, що вона "не кинеться каменем униз, адже живе на біс".
Слова до пісні Пугачова писала разом із російським композитором Костянтином Губіним. І якщо сама артистка мовчить про війну, то її "колега" своєї позиції не приховує.
З ним вона підписала контракт про співпрацю у січні 2022 року. Композитор хвалився цим у соцмережах.
Губін співпрацює з Пугачовою понад 2 роки (скриншот)
Після 24 лютого 2022 року Губін не засудив повномасштабну війну. Він відкрито підтримує та хвалить РФ. Також композитор працює з артистами-путіністами і ділиться фрагментами пропагандистських концертів, на яких говорять про "велич" країни-агресорки та співають про окупантів.
Композитор, який написав пісню для Пугачової, виявився путіністом (скриншоти)
Що Пугачова говорить про війну та РФ
Поки чоловік співачки відкрито критикує путінський режим і висміює путіністів, сама вона практично нічого не каже. Іноді Пугачова відповідає на критику пропагандистів, проте війну відкрито не засуджує.
У вересні 2022 року, коли РФ визнала Галкіна "іноагентом", співачка опублікувала звернення до Мін'юсту країни-агресорки. Вона писала, що просить "зарахувати її до лав іноагентів її улюбленої країни".
Допис Пугачової (скриншот)
Крім цього, Пугачова наголошувала, що бажає своїй батьківщині, а також пошкодувала окупантів, назвавши їх "своїми хлопцями, які гинуть за ілюзорні цілі".
Нагадаємо, раніше ми вже розповідали, що Пугачова гнівно звернулася до хейтерів із Росії.
Крім цього, нещодавно стало відомо, що відома телеведуча відверто розповіла про стосунки із чоловіком-військовим.