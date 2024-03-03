Алла Пугачева впервые за долгое время выпустила песню. Ее написал путинист (видео)

Российская певица Алла Пугачева, выехавшая в Израиль на фоне полномасштабной войны, которую страна-агрессор развязала в Украине, внезапно представила новую песню. Артистка уже давно не выпускала треки, но теперь, судя по всему, решила вернуться в шоу-бизнес.

Во время написания материала были использованы источники: Instagram страницы Максима Галкина и композитора Константина Губина.

О чем песня Пугачевой и кто ее написал, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

О чем спела Пугачева

В новой песне артистка, которая так и не озвучила свою позицию по войне и не осудила кровавую агрессию Кремля, спела о том, что ей приснился бой и огонь, из которого ее вынесли. Треком поделилась не сама Пугачева, его опубликовал ее муж.

В песне есть слова о том, что она "готова к любой судьбе", "всегда летит на свет, потому что другой дороги нет".

Также в новой работе артистки говорится о том, что она "не бросится камнем вниз, ведь живет на бис".

Слова к песне Пугачева писала вместе с российским композитором Константином Губиным. И если сама артистка молчит о войне, то ее "коллега" свою позицию не скрывает.

С ним она подписала контракт о сотрудничестве в январе 2022 года. Композитор хвастался этим в соцсетях.

Губин сотрудничает с Пугачевой более 2 лет (скриншот)

После 24 февраля 2022 года Губин не осудил полномасштабную войну. Он открыто поддерживает и хвалит РФ. Также композитор работает с артистами-путинистами и делится фрагментами пропагандистких концертов, на которых говорят о "величии" страны-агрессора и поют об оккупантах.

Композитор, написавший песню для Пугачевой, оказался путинистом (скриншоты)

Что Пугачева говорит о войне и РФ

Пока муж певицы открыто критикует путинский режим и высмеивает путинистов, сама она практически ничего не говорит. Иногда Пугачева отвечает на критику пропагандистов, однако войну открыто не осуждает.

В сентябре 2022 года, когда РФ признала Галкина "иноагентом", певица опубликовала обращение к Минюсту страны-агрессора. Она писала, что просит "зачислить ее в ряды иноагентов ее любимой страны".

Пост Пугачевой (скриншот)

Кроме этого, Пугачева отмечала, что желает своей родине, а также пожалела оккупантов, назвав их "своими ребятами, которые гибнут за иллюзорные цели".