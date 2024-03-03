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Алла Пугачева впервые за долгое время выпустила песню. Ее написал путинист (видео)

Воскресенье 03 марта 2024 12:06
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Алла Пугачева впервые за долгое время выпустила песню. Ее написал путинист (видео) Пугачева не осудила войну открыто (фото: instagram.com/alla_orfey)
Автор: Полина Иваненко

Российская певица Алла Пугачева, выехавшая в Израиль на фоне полномасштабной войны, которую страна-агрессор развязала в Украине, внезапно представила новую песню. Артистка уже давно не выпускала треки, но теперь, судя по всему, решила вернуться в шоу-бизнес.

О чем песня Пугачевой и кто ее написал, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Во время написания материала были использованы источники: Instagram страницы Максима Галкина и композитора Константина Губина.

О чем спела Пугачева

В новой песне артистка, которая так и не озвучила свою позицию по войне и не осудила кровавую агрессию Кремля, спела о том, что ей приснился бой и огонь, из которого ее вынесли. Треком поделилась не сама Пугачева, его опубликовал ее муж.

В песне есть слова о том, что она "готова к любой судьбе", "всегда летит на свет, потому что другой дороги нет".

Также в новой работе артистки говорится о том, что она "не бросится камнем вниз, ведь живет на бис".

Слова к песне Пугачева писала вместе с российским композитором Константином Губиным. И если сама артистка молчит о войне, то ее "коллега" свою позицию не скрывает.

С ним она подписала контракт о сотрудничестве в январе 2022 года. Композитор хвастался этим в соцсетях.

Алла Пугачева впервые за долгое время выпустила песню. Ее написал путинист (видео)

Губин сотрудничает с Пугачевой более 2 лет (скриншот)

После 24 февраля 2022 года Губин не осудил полномасштабную войну. Он открыто поддерживает и хвалит РФ. Также композитор работает с артистами-путинистами и делится фрагментами пропагандистких концертов, на которых говорят о "величии" страны-агрессора и поют об оккупантах.

Алла Пугачева впервые за долгое время выпустила песню. Ее написал путинист (видео)Алла Пугачева впервые за долгое время выпустила песню. Ее написал путинист (видео)Композитор, написавший песню для Пугачевой, оказался путинистом (скриншоты)

Что Пугачева говорит о войне и РФ

Пока муж певицы открыто критикует путинский режим и высмеивает путинистов, сама она практически ничего не говорит. Иногда Пугачева отвечает на критику пропагандистов, однако войну открыто не осуждает.

В сентябре 2022 года, когда РФ признала Галкина "иноагентом", певица опубликовала обращение к Минюсту страны-агрессора. Она писала, что просит "зачислить ее в ряды иноагентов ее любимой страны".

Алла Пугачева впервые за долгое время выпустила песню. Ее написал путинист (видео)

Пост Пугачевой (скриншот)

Кроме этого, Пугачева отмечала, что желает своей родине, а также пожалела оккупантов, назвав их "своими ребятами, которые гибнут за иллюзорные цели".

Напомним, ранее мы уже рассказывали, что Пугачева гневно обратилась к хейтерам из России.

Кроме этого, недавно стало известно, что известная телеведущая откровенно рассказала об отношениях с мужем-военным.

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