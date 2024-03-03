Відома телеведуча відверто розповіла про стосунки з чоловіком-військовим: "Ми віддаляємося"

Відома українська телеведуча Валентина Хамайко розповіла про стосунки з чоловіком Андрієм Оністратом, з яким живе у шлюбі 17 років. Обранець зірки захищає нашу країну і був на фронті.

Як Хамайко та її чоловіка змінила війна

За словами ведучої, вона стала більш прямолінійною. Окрім цього, Хамайко помітила, що нині вона легше "зривається" там, де раніше могла стриматися, й може розплакатися.

"Єдине, з чим борюся з перших моментів війни, не хочу бути нескінченно сумною. Бо я, на жаль, бачила це на своїх рідних, які пережили голод, а потім - війну. І ось це відчуття постійного трагізму і смутку в їхньому житті залишилося", - розповіла артистка.

Хамайко та її чоловік (фото: instagram.com/valentinakhamaiko)

А чоловіку ведучої, який захищав Україну на фронті, здається, що він не змінився. Втім, сама Хамайко бачить кардинальні зміни. Особливо після того, як на війні загинув син її чоловіка.

"Біль, який ми переживаємо, нестерпний… Коли чоловік повернувся після похорону на фронт, я зрозуміла, що ми віддаляємося одне від одного. Зловила себе на думці, що, розмовляючи по телефону, він здебільшого мовчить. А потім слухавка кладеться - і все", - зізналася ведуча.

"Людина продовжує жити в тотальному болі. Мене дуже лякав його стан. У дітей з'явилися страхи, що тато загине. І кожен з них плакав зі мною наодинці, розповідаючи про це і намагаючись почути від мене підтвердження, що все буде добре, він повернеться", - додала вона.

Родина ведучої (фото: instagram.com/valentinakhamaiko)

Про що Хамайко попросила в свого чоловіка-військового

Ведуча пригадала, що у той період її родина переживала "емоційні гойдалки". І тоді вона вирішила, що їй слід щось змінити.

"Тому я почала просити чоловіка перевестися поближче до нас. Бо ми розсипалися як родина. Він перевівся. І тоді прийшло усвідомлення глибини всіх змін, які сталися у нас за період війни. Я почала шукати військових психологів, переконувати чоловіка, що це потрібно", - зізналася Хамайко.

Чоловік ведучої зумів знайти спеціаліста, якому зумів довіритися. І за два місяці Хамайко помітила результати. Обранець зірки змінився й став "іншою людиною".

"Знаю, що такі проблеми має чимала кількість військових - багато скалічених доль. І я тепер розумію, чому він не розмовляв. Звик за ці роки все перетравлювати в собі - свій біль, важкість, страждання", - розповіла ведуча.