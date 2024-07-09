Алла Пугачова про удар росіян по "Охматдиту": "Бог терплячий, але всьому є межа"

Відома співачка Алла Пугачова слідом за своїм чоловіком Максимом Галкіним висловила співчуття у зв'язку з ракетним обстрілом дитячої лікарні "Охматдит" у Києві, який нанесли росіяни 8 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на пост артистки в Instagram .

У своєму пості Пугачова розмістила фото, на якому зображена закривавлена дитина, яка постраждала через влучання Х-101 в інфекційний корпус лікарні, де онкохворі діти проходили процедуру діалізу.

"Бог терплячий, але всьому є межа", - написала 75-річна зірка.

Публікація Пугачової за лічені хвилини зібрала понад десятки тисяч лайків.

При цьому естрадна виконавиця закрила можливість коментувати пост, адже, як показує практика, у коментарі до Алли Борисівни миттєво набігають росіяни, які звинувачують її у підтримці України і ретранслюють меседжі роспропаганди.

Разом з тим, цей акт солідарності з боку Пугачової, яка досі має багато шанувальників по всій РФ, є важливим кроком на шляху до підвищення обізнаності росіян про жахливі наслідки війни в Україні, а також до засудження злочинів проти мирних жителів.

Додамо, що раніше чоловік співачки Максим Галкін теж відреагував на злочин РФ, показавши у своїй соцмережі "одне із найстрашніших фото".

На опублікованій світлині - лікарі, які продовжували проводити операцію дитині на відкритому серці, не зважаючи на ракетну атаку.

"Це якесь нескінченне пекло. Глибокі співчуття сім'ям загиблих", - написав пародист.

Зазначимо також, що Пугачова і Галкін - не перші знаменитості, які висловили засудження обстрілу "Охматдиту". Підтримали український народ також акторки Джессіка Честейн і Аліса Мілано, дизайнер Франк Пітер Вайлд, модель Гелена Блейхер та інші.

Міжнародні організації, такі як ООН та ЮНІСЕФ, також засудили обстріл та закликали до розслідування цієї трагедії.

Обстріл дитячої лікарні став символом жорстокості та безжальності війни в Україні. Він знову нагадав світу про людські страждання, які спричиняє Росія.

Тим часом у Києві поліція перевіряє інформацію про можливе отруєння води, яку принесли під "Охматдит".