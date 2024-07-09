"Нескінченне пекло": Галкін страшним фото з "Охматдиту" відреагував на ракетні удари по Україні

8 липня Росія завдала ракетний удар по Україні. Під атакою опинилися Київ, Дніпро, Кривий Ріг та інші міста. У столиці окупанти поцілили у дитячу лікарню "Охматдит" , що вразило в тому числі й знаменитостей. Зокрема Максим Галкін назвав дії росіян щодо мирного населення "безкінечним пеклом".

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на публікацію в Instagram -акаунті актора і шоумена, який виїхав з РФ до Ізраїлю з початком повномасштабного вторгнення.

Реакція Галкіна на ракетний удар по Україні 8 липня

У своєму блозі чоловік Алли Пугачової показав "одне із найстрашніших фото сьогоднішнього дня".

На опублікованій зіркою світлині - лікарі, які продовжують робити операцію дитині на відкритому серці прямо під час російської ракетної атаки.

"Наразі після масованого удару по Україні 37 загиблих, з них троє дітей, 170 поранених, з них 13 дітей. Це якесь нескінченне пекло. Глибокі співчуття сім'ям загиблих", - написав Галкін пізно ввечері 8 липня.

Лікарі роблять операцію дитині під час ракетного обстрілу (фото: instagram.com/maxgalkinru)

Додамо, що опублікований Галкіним кадр був зроблений якраз у "Охматдиті". На момент атаки медики виконували три операції на серці, одна з них - з відкритою грудною кліткою (саме та, про яку написав Максим).

Через те, що до операційної після влучання залетіли уламки скла й пил, відбулося забруднення грудної порожнини.

Тому медики на базі вже іншої лікарні відчайдушно борються за життя дитини, яку оперували у Центрі кардіохірургії.

Зазначимо, що Галкін регулярно публікує фото і відео російських злочинів проти українців.

Наприклад, у травні Максим емоційно відреагував на ракетний удар по Харкову фотографією, де 8-річний хлопчик, чий тато працював у відділі декору у "Епіцентрі", здає ДНК, бо батько не повернувся з роботи.

"Збір ДНК може бути єдиним способом знайти останки рідної людини або визначити, що серед попелища її немає, і дати хистку надію. Яку загрозу становив відділ декору у будівельному торговому центрі для могутньої ядерної Росії?" - написав тоді шоумен.

Хлопчик здає ДНК після ракетного удару по Харкову у травні 2024 року (фото: instagram.com/maxgalkinru)

Чому Галкін виїхав з РФ

Максим у 2022 році публічно засудив повномасштабне вторгнення Росії в Україну, назвавши його жахливою трагедією та злочином проти людства.

Через свою позицію актор зіштовхнувся з тиском з боку російської влади. Його концерти почали скасовувати, а на нього самого намагалися тиснути, щоб він підтримував політику Кремля, як більшість російських зірок.

Дружина Галкіна, Алла Пугачова, також висловилася проти війни, і вони разом з двома дітьми вирішили покинути Росію. Нині родина мешкає у Ізраїлі.

Чи планує актор з сім'єю повертатися у Росії - не відомо.

Що відомо про ракетний удар по "Охматдиту"

Зранку 8 липня росіяни завдали прицільного удару ракетою Х-101 по одній з найбільших лікарень Європи "Охматдит".

В наслідок атаки було зруйновано інфекційний корпус, де на той момент перебували онкохворі діти. Лікарі, які добре ознайомлені з протоколами, встигли врятувати малечу від прямого влучення, але багато з них все ж постраждали.

До рятувальних робіт долучилися працівники ДСНС, а також медики, військові та цивільні (про те, як допомогти "Охматдиту", читайте у нашому матеріалі).

Протягом дня пацієнтів "Охматдиту" перевезли до інших лікарень Києва та інших регіонів країни, які висловили готовність прийняти хворих.

Станом на вечір понеділка відомо про загибель двох людей, серед яких - 30-річна лікарка-нефролог зі Львова Світлана Лук'янчук. Ще 16 людей постраждало, серед них десятеро - діти.