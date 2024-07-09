Алла Пугачева об ударе россиян по "Охматдету": "Бог терпелив, но всему есть предел"

Известная певица Алла Пугачева вслед за своим мужем Максимом Галкиным выразила соболезнования в связи с ракетным обстрелом детской больницы "Охматдет" в Киеве, которую нанесли россияне 8 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост артистки в Instagram .

В своем посте Пугачева разместила фото, на котором изображен окровавленный ребенок, пострадавший из-за попадания Х-101 в инфекционный корпус больницы, где онкобольные дети проходили процедуру диализа.

"Бог терпелив, но всему есть предел", - написала 75-летняя звезда.

Публикация Пугачевой в считанные минуты собрала более десятка тысяч лайков.

При этом эстрадная исполнительница закрыла возможность комментировать пост, ведь, как показывает практика, в комментарии к Алле Борисовне мгновенно набегают россияне, обвиняющие ее в поддержке Украины и ретранслирующие месседжи роспропаганды.

Вместе с тем этот акт солидарности со стороны Пугачевой, которая до сих пор имеет много поклонников по всей РФ, является важным шагом на пути к повышению осведомленности россиян об ужасных последствиях войны в Украине, а также к осуждению преступлений против мирных жителей.

Добавим, что ранее муж певицы Максим Галкин тоже отреагировал на преступление РФ, показав в своей соцсети "одно из самых страшных фото".

На опубликованном фото - врачи, которые продолжали проводить операцию ребенку на открытом сердце, несмотря на ракетную атаку.

"Это какой-то бесконечный ад. Глубокие соболезнования семьям погибших", - написал пародист.

Отметим также, что Пугачева и Галкин - не первые знаменитости, выразившие осуждение обстрела "Охматдета". Поддержали украинский народ также актрисы Джессика Честейн и Алиса Милано, дизайнер Франк Питер Уайлд, модель Гелена Блейхер и другие.

Международные организации, такие как ООН и ЮНИСЕФ, также осудили обстрелы и призвали к расследованию этой трагедии.

Обстрел детской больницы стал символом жестокости и безжалостности войны в Украине. Он снова напомнил миру о человеческих страданиях, которые вызывает Россия.

Тем временем в Киеве полиция проверяет информацию о возможном отравлении воды, которую принесли под "Охматдет".