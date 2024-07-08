Аліна Гросу нарвалася на хейт через танці у день масованої атаки по Україні: "Будьте людиною"

Що написала Гросу

Зірка опублікувала ролик, у якому продемонструвала палкі танці. На тлі в цей момент звучить її пісня "Малинові вуста", яку вона планує випустити вже незабаром.

Знаменитість з'являється у кадрі у червоному вбранні, на підборах та демонструє динамічні рухи під свою композицію. В руках вона тримає келих.

Співачку розкритикували за недоречний контент (Фото: instagram.com/alina_grosu)

"Мій вайб - рухи розкуті. Скоро. Всім вдалого та спокійного тижня. Жодне розе не постраждало, в келиху - малиновий сироп та вода", - написала Гросу у підписі до ролика.

Зірка втрапила в скандал (Фото: instagram.com/alina_grosu)

Реакція мережі

Юзери не стали приховувати своє обурення та висловили думки з приводу контенту відомої українки. Вони підкреслили, що сьогодні, у день обстрілу України Росією, коли серед постраждалих діти, точно не час демонструвати своє безтурботне життя та викладати у мережу щось подібне. Ось деякі коментарі людей на цю тему:

"Невже так важко перенести цей пост на пару днів пізніше? В Києві влучання в дитячу лікарню, дітки постраждали, будинки розвалені, десятки загиблих і поранених, в Кривому розі пекло а у вас "Малинові вуста"? Будьте людиною, Господи"

"2 реальності: 1 - Київ бомблять, люди гинуть від ракет, "Охматдит"…діти під завалами… 2 - Аліна Гросу публікує відео про свій вайб та розкуті рухи"

"Дуже "на часі" це пост. От прямо сьогодні"

"Танці на крові"

"Аліна….. У тебе все ок з головою? Чи новини ще не бачила?"

"Це п**дець! Бджілка, ти *обу дала? Роби пости про допомогу постраждалим".

До слова, після хвилі критики Аліна вирішила все ж прибрати ролик зі своєї сторінки. При цьому вона не стала вдаватися до пояснень чи будь-яких коментарів, а просто мовчки видалила відеоконтент.

Що відомо про обстріл України 8 липня

Країна-окупант Росія цього дня завдала масованих ракетних ударів по нашій країні. Гучні вибухи пролунали у Києві, Дніпрі, Кривому Розі та Донецькій області.

Відомо про застосування ворогами близько 38 ракет, 30 із яких силам ППО вдалося збити. Також вже відомо про понад 30 загиблих, більше сотні постраждалих.

Лише у столиці загинули 22 людини. Атака сьогодні стала однією з наймасштабніших від початку цього року.

Під ударом також опинилася і дитяча лікарня Охматдит, в результаті чого було пошкоджено корпус на території закладу. Відомо про двох загиблих. На місці продовжують розбирати завали. Всі деталі про атаку росіян по Україні 8 липня - шукайте тут.