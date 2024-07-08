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Алина Гросу нарвалась на хейт из-за танцев в день массированной атаки по Украине: "Будьте человеком"

Алина Гросу (Фото: instagram.com/alina_grosu)
Автор: Любовь Блажко

8 июля, в день массированной ракетной атаки РФ по Украине, певица Алина Гросу оличилась неуместным контентом в соцсетях. В частности, в то время, когда в Киеве продолжаются разборы завалов на территории детской больницы "Охматдет", артистка решила заявить о выходе новой песни.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram исполнительницы.

Что написала Гросу

Звезда опубликовала ролик, в котором продемонстрировала танцы. На фоне в этот момент звучит ее песня "Малинові вуста", которую она планирует выпустить уже в скором времени.

Знаменитость появляется в кадре в красном наряде, на каблуках и демонстрирует динамические движения под свою композицию. В руках она держит бокал.

Певицу раскритиковали за неуместный контент (Фото: instagram.com/alina_grosu)

"Мой вайб - движения раскованные. Скоро. Всем удачной и спокойной недели. Ни одно розе не пострадало, в бокале - малиновый сироп и вода", - написала Гросу в подписи к ролику.

Звезда попала в скандал (Фото: instagram.com/alina_grosu)

Реакция сети

Юзеры не стали скрывать свое возмущение и выразили мнения по поводу контента известной украинки. Они подчеркнули, что сегодня, в день обстрела Украины Россией, когда среди пострадавших дети, точно не время демонстрировать свою беззаботную жизнь и выкладывать в сеть нечто подобное. Вот некоторые комментарии людей на эту тему:

  • "Неужели так тяжело перенести этот пост на пару дней позже?
  • "2 реальности: 1 - Киев бомбят, люди гибнут от ракет, "Охматдет"... дети под завалами... 2 - Алина Гросу публикует видео о своем вайбе и раскованных движениях"
  • "Очень "ко времени" это пост. Вот прямо сегодня"
  • "Танцы на крови"
  • "Алина….. У тебя все ок с головой? Или новости еще не видела?"
  • "Это п**дец! Пчелка, ты *бу дала? Делай посты о помощи пострадавшим".

К слову, после волны критики Алина решила все же убрать ролик со своей страницы. При этом она не стала прибегать к объяснениям или каким-либо комментариям, а просто молча удалила видеоконтент.

 

Что известно про обстрел Украины 8 июля

Страна-оккупант Россия в этот день нанесла массированные ракетные удары по нашей стране. Громкие взрывы прогремели в Киеве, Днепре, Кривом Роге и Донецкой области.

Известно о применении врагами около 38 ракет, 30 из которых силам ПВО удалось сбить. Также уже известно о более 30 погибших, более сотни пострадавших.

Только в столице погибли 22 человека. Атака сегодня стала одной из самых масштабных с начала этого года.

Под ударом также оказалась и детская больница Охматдет, в результате чего был поврежден корпус на территории заведения. Известно о двух погибших. На месте продолжают разбирать завалы. Все детали об атаке россиян по Украине 8 июля - ищите здесь

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