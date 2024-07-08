Алина Гросу нарвалась на хейт из-за танцев в день массированной атаки по Украине: "Будьте человеком"

Что написала Гросу

Звезда опубликовала ролик, в котором продемонстрировала танцы. На фоне в этот момент звучит ее песня "Малинові вуста", которую она планирует выпустить уже в скором времени.

Знаменитость появляется в кадре в красном наряде, на каблуках и демонстрирует динамические движения под свою композицию. В руках она держит бокал.

Певицу раскритиковали за неуместный контент (Фото: instagram.com/alina_grosu)

"Мой вайб - движения раскованные. Скоро. Всем удачной и спокойной недели. Ни одно розе не пострадало, в бокале - малиновый сироп и вода", - написала Гросу в подписи к ролику.

Звезда попала в скандал (Фото: instagram.com/alina_grosu)

Реакция сети

Юзеры не стали скрывать свое возмущение и выразили мнения по поводу контента известной украинки. Они подчеркнули, что сегодня, в день обстрела Украины Россией, когда среди пострадавших дети, точно не время демонстрировать свою беззаботную жизнь и выкладывать в сеть нечто подобное. Вот некоторые комментарии людей на эту тему:

"Неужели так тяжело перенести этот пост на пару дней позже?

"2 реальности: 1 - Киев бомбят, люди гибнут от ракет, "Охматдет"... дети под завалами... 2 - Алина Гросу публикует видео о своем вайбе и раскованных движениях"

"Очень "ко времени" это пост. Вот прямо сегодня"

"Танцы на крови"

"Алина….. У тебя все ок с головой? Или новости еще не видела?"

"Это п**дец! Пчелка, ты *бу дала? Делай посты о помощи пострадавшим".

К слову, после волны критики Алина решила все же убрать ролик со своей страницы. При этом она не стала прибегать к объяснениям или каким-либо комментариям, а просто молча удалила видеоконтент.

Что известно про обстрел Украины 8 июля

Страна-оккупант Россия в этот день нанесла массированные ракетные удары по нашей стране. Громкие взрывы прогремели в Киеве, Днепре, Кривом Роге и Донецкой области.

Известно о применении врагами около 38 ракет, 30 из которых силам ПВО удалось сбить. Также уже известно о более 30 погибших, более сотни пострадавших.

Только в столице погибли 22 человека. Атака сегодня стала одной из самых масштабных с начала этого года.

Под ударом также оказалась и детская больница Охматдет, в результате чего был поврежден корпус на территории заведения. Известно о двух погибших. На месте продолжают разбирать завалы. Все детали об атаке россиян по Украине 8 июля - ищите здесь.