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Відома телеведуча звернулася до охочих допомогти "Охматдиту": є важливий момент

Понеділок 08 липня 2024 19:01
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Відома телеведуча звернулася до охочих допомогти "Охматдиту": є важливий момент Марічка Падалко (фото:instagram.com/marichkapadalko)
Автор: Катерина Зелінська

8 липня росіяни завдали ракетного удару по дитячій лікарні в Києві - "Охмадит". Через атаку постраждали десятки пацієнтів. Безліч людей ринулися на допомогу. До охочих взяти участь звернулася українська телеведуча Марічка Падалко.

Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram-сторінку ведучої.

У соцмережі, Марічка виставила допис в котрому закликала мешканців столиці зупинитися. Падалко зазначає, що кияни, які хочуть допомогти - прекрасні, проте людей на місці вистачає.

Ведуча пояснює, що підʼїхати до лікарні - неможливо, а до розбитого корпусу перестали пускати навіть пресу. Крім цього, на місце прибуло багато волонтерських фондів, активістів і всі намагаються допомогти. Пакунки з гуманітаркою приймають на вході.

Вона додає, що води вистачає, проте постраждалим потрібна кров.

"Прямо в натовпі шукають першу (-) кров", - зазначає Падалко.

У коментарях до посту, люди поділилися своїми переживаннями з приводу трагедії. Ось деякі з них:

  • Скільки потрібно атомних бомб, щоб знищити Росію? Давайте задонатимо.

  • Українська нація - найкраща у світі, готова завжди прийти на допомогу. Слава Богу, що є у нас такі люди.

  • Розпач. Чому весь світ за цим спостерігає як у зоопарку, а ми навіть відповідати не маємо право...

  • Хотілось допомогти, але не розумію, яка саме допомога актуальна цю годину там на місці, окрім зборів...

  • Пишаюсь і дякую кожному, хто об'єднався для допомоги у цей надзвичайно тяжкий день.

Що відомо про атаку в Києві 8 липня

Вранці 8 липня Росія завдала ракетного удару по Києву.

Окупанти випустили кілька ракет, якими пошкодили житлові будинки й корпус дитячої лікарні "Охматдит".

Влучання були зафіксовані в Солом’янському, Голосіївському, Шевченківському, Дніпровському, Дарницькому і Деснянському районах.

На місцях подій працюють оперативні служби, а також на допомогу прийшли цивільні. Люди долучилися до розбирання завалів, зокрема - у лікарні, де постраждали діти.

Зазнав удару корпус, в якому діти проходили очищення крові при нирковій недостатності: пошкоджені реанімаційні, операційні, онкологічне відділення.

Раніше ми розповідали про українського музиканта, який дивом вижив під завалами квартири у Києві.

Також писали про те, як українські зірки проклинають росіян за кривавий удар по дитячій лікарні.

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