Алина Гросу нарвалась на хейт из-за танцев в день массированной атаки по Украине: "Будьте человеком"
8 июля, в день массированной ракетной атаки РФ по Украине, певица Алина Гросу оличилась неуместным контентом в соцсетях. В частности, в то время, когда в Киеве продолжаются разборы завалов на территории детской больницы "Охматдет", артистка решила заявить о выходе новой песни.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram исполнительницы.
Что написала Гросу
Звезда опубликовала ролик, в котором продемонстрировала танцы. На фоне в этот момент звучит ее песня "Малинові вуста", которую она планирует выпустить уже в скором времени.
Знаменитость появляется в кадре в красном наряде, на каблуках и демонстрирует динамические движения под свою композицию. В руках она держит бокал.
Певицу раскритиковали за неуместный контент (Фото: instagram.com/alina_grosu)
"Мой вайб - движения раскованные. Скоро. Всем удачной и спокойной недели. Ни одно розе не пострадало, в бокале - малиновый сироп и вода", - написала Гросу в подписи к ролику.
Звезда попала в скандал (Фото: instagram.com/alina_grosu)
Реакция сети
Юзеры не стали скрывать свое возмущение и выразили мнения по поводу контента известной украинки. Они подчеркнули, что сегодня, в день обстрела Украины Россией, когда среди пострадавших дети, точно не время демонстрировать свою беззаботную жизнь и выкладывать в сеть нечто подобное. Вот некоторые комментарии людей на эту тему:
- "Неужели так тяжело перенести этот пост на пару дней позже?
- "2 реальности: 1 - Киев бомбят, люди гибнут от ракет, "Охматдет"... дети под завалами... 2 - Алина Гросу публикует видео о своем вайбе и раскованных движениях"
- "Очень "ко времени" это пост. Вот прямо сегодня"
- "Танцы на крови"
- "Алина….. У тебя все ок с головой? Или новости еще не видела?"
- "Это п**дец! Пчелка, ты *бу дала? Делай посты о помощи пострадавшим".
К слову, после волны критики Алина решила все же убрать ролик со своей страницы. При этом она не стала прибегать к объяснениям или каким-либо комментариям, а просто молча удалила видеоконтент.
Что известно про обстрел Украины 8 июля
Страна-оккупант Россия в этот день нанесла массированные ракетные удары по нашей стране. Громкие взрывы прогремели в Киеве, Днепре, Кривом Роге и Донецкой области.
Известно о применении врагами около 38 ракет, 30 из которых силам ПВО удалось сбить. Также уже известно о более 30 погибших, более сотни пострадавших.
Только в столице погибли 22 человека. Атака сегодня стала одной из самых масштабных с начала этого года.
Под ударом также оказалась и детская больница Охматдет, в результате чего был поврежден корпус на территории заведения. Известно о двух погибших. На месте продолжают разбирать завалы. Все детали об атаке россиян по Украине 8 июля - ищите здесь.
Тем временем сестра Ефросининой, которая живет в РФ, цинично отреагировала на массированный ракетный удар по Украине.
Также мы писали о том, что известная телеведущая обратилась к желающим помочь "Охматдету".