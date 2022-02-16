Александр Абраменко - герой Олимпиады с романтической натурой. Вот фото, которые это доказывают

Александр Абраменко завоевал для Украины первую медаль на зимних Олимпийских играх в Пекине. 33-летний спортсмен выиграл серебряную медаль в лыжной акробатике.

Украинец имеет романтическую натуру и об этом свидетельствуют его фотографии - подробней читайте в материале Styler ниже.

Александр Абраменко родился в городе Первомайский Харьковской области в семье военного. В возрасте 10 лет он начал заниматься спортом. Это произошло, когда его семья переехала в Николаев.

Спортсмен дебютировал на Олимпийских играх в Турине в 2006 году. Тогда он оказался на 27 месте. В 2018 году на Олимпиаде в Пхенчхане Абраменко стал чемпионом по лыжной акробатике. За это в Украине он получил Орден "За заслуги" ІІІ степени.

Александр Абраменко (фото: instagram.com/aleksandr.abramenko)

Александр женат и очень любит свою супругу, которую, кстати, зовут Александра. Об этом свидетельствуют трепетные поздравления, которые он публикует у себя в соцсетях.

Александр Абраменко с женой Александрой (фото: instagram.com/aleksandr.abramenko)

"Единственная моя Александра, неповторимая и самая лучшая жена, с годовщиной нас! Пусть каждый год дарит нам счастье, улыбки и искренние эмоции. Я благодарен судьбе за такой подарок, как ты. Я тебя люблю!" - написал он на годовщину их свадьбы.

Он также постит фотографии жены с малышом.

Александр Абраменко с ребенком и женой (фото: instagram.com/aleksandr.abramenko)

В 2019 году пара побывала в Нью-Йорке.

Александр Абраменко с женой Александрой (фото: instagram.com/aleksandr.abramenko)

"Холодно, но любовь греет", - подписал снимки спортсмен.

Также в 2019 году они посетили романтическую Венецию.

Александр Абраменко с женой Александрой (фото: instagram.com/aleksandr.abramenko)

Украинец любит проводить время с семьей в Буковеле, и на теплых курортах за границей.

Александр Абраменко с женой Александрой (фото: instagram.com/aleksandr.abramenko)

У Алесандра есть любимая крестница, с которой он тоже выкладывает в сеть фото.

Александр Абраменко с племянницей Вероникой (фото: instagram.com/aleksandr.abramenko)

"С моей маленькой принцессой Вероничкой", - написал он.

Украинец также публикует снимки своей спортивной фигуры и много времени проводит в спортзале.

Александр Абраменко (фото: instagram.com/aleksandr.abramenko)