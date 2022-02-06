ru ua
Вс, 06 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Московская фигуристка в вышиванке под "Щедрик" представила Украину на зимней Олимпиаде (видео)

Новина українською →
Китай, Воскресенье 06 февраля 2022 20:55
Московская фигуристка в вышиванке под "Щедрик" представила Украину на зимней Олимпиаде (видео) Фото: Анастасия Шаботова (facebook.com/olympicua)
Автор: Роман Мирончук

16-летняя украинская фигуристка Анастасия Шаботова, которая родилась в Москве, сейчас представляет Украину на зимних Олимпийских играх в Пекине. Спортсменка выступила в одиночном катании в командных соревнованиях под известное произведение Николая Леонтовича "Щедрик".

К тому же девушка на свое выступление надела вышиванку. Подробней о ее выступлении читайте в нашем материале ниже.

Шаботова принесла сборной Украины четыре балла и заняла седьмое место.

Наша команда, за которую также выступали танцевальный дуэт Александра Назарова - Максим Никитин и спортивная пара София Голиченко - Артем Даренский, в итоговом протоколе опустилась с 8 зачетными пунктами на последнюю, десятую, позицию.

Московская фигуристка в вышиванке под &quot;Щедрик&quot; представила Украину на зимней Олимпиаде (видео)Московская фигуристка в вышиванке под &quot;Щедрик&quot; представила Украину на зимней Олимпиаде (видео)

В командном зачете первое место занимает команда ОКР с 45 баллами, втрое место за США - 42 балла, и на третьем месте находится Япония с 39 баллами.

Московская фигуристка в вышиванке под &quot;Щедрик&quot; представила Украину на зимней Олимпиаде (видео)

Скриншот

Стоит отметить, что командные соревнования фигуристов завершатся в понедельник, 7 февраля.

Московская фигуристка в вышиванке под &quot;Щедрик&quot; представила Украину на зимней Олимпиаде (видео)

Анастасия Шаботова на зименй Олимпиаде 2022 (фото: facebook.com/olympicua)

Напомним, тренер украинских фигуристов Лилия Батутина рассказала о провокациях российских СМИ на зимней Олимпиаде 2022.

Мы также писали о том, что украинский фигурист на зимней Олимпиаде в Пекине отказался общаться с журналистами из РФ на русском языке.

Читайте РБК-Украина в Google News
Олимпиада Олимпиада 2022
LITE
Самые яркие образы героев стритстайла на Неделе моды в Копенгагене. Часть 2
Самые яркие образы героев стритстайла на Неделе моды в Копенгагене. Часть 2