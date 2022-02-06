Московская фигуристка в вышиванке под "Щедрик" представила Украину на зимней Олимпиаде (видео)

16-летняя украинская фигуристка Анастасия Шаботова, которая родилась в Москве, сейчас представляет Украину на зимних Олимпийских играх в Пекине. Спортсменка выступила в одиночном катании в командных соревнованиях под известное произведение Николая Леонтовича "Щедрик".

К тому же девушка на свое выступление надела вышиванку. Подробней о ее выступлении читайте в нашем материале ниже.

Шаботова принесла сборной Украины четыре балла и заняла седьмое место.

Наша команда, за которую также выступали танцевальный дуэт Александра Назарова - Максим Никитин и спортивная пара София Голиченко - Артем Даренский, в итоговом протоколе опустилась с 8 зачетными пунктами на последнюю, десятую, позицию.

В командном зачете первое место занимает команда ОКР с 45 баллами, втрое место за США - 42 балла, и на третьем месте находится Япония с 39 баллами.

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Стоит отметить, что командные соревнования фигуристов завершатся в понедельник, 7 февраля.

Анастасия Шаботова на зименй Олимпиаде 2022 (фото: facebook.com/olympicua)