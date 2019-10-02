Его альбомы становились "платиновыми": умер легендарный музыкант

Умер Карел Готт (фото: pixabay.com)

Карел Готт выпустил более 200 альбомов

Умер знаменитый артист, которого называют "королем чешской поп-музыки" и "чешским соловьем", Карел Готт. Артисту было 80 лет. Он скончался в кругу семьи в ночь на 1 октября.

Карел Готт по праву считается самым известным чешским артистом - кроме чешского он пел на немецком, словацком, русском и других языках.

За свою 40-летнюю карьеру он выпустил 200 альбомов, которые разошлись по миру многомиллионным тиражем. Его карьеру на эстраде называют беспрецедентной - многие десятилетия он доминировал на музыкальной сцене Чехии, оставаясь исполнителем номер один.

Совсем недавно стало известно, что музыкант был госпитализирован в одну из клиник Праги - несколько лет Готт боролся с тяжелым онкологическим заболеванием.

Карел Готт (фото: wikimedia.org)

Первый альбом артиста, выпущенный в 60-х годах тут же стал "золотым". В 1968 году исполнитель принял участие в Евровидении, на котором представлял Австрию.

Кроме музыкальной деятельности, артист успел снятся в около 30-ти фильмах.

Одной из самых известных работ Карела Готта является саунд-трек к культовому чешскому фильму, широко известному и в нашей стране - "Три орешка для Золушки".

Карел Готт "Три орешка для Золушки" (видео: YouTube)

"Золотая эра" Карела Готта пришлась на 1970-1980-е годы, когда он по праву занимал первое место в поп-музыке своей страны, регулярно получал первые места на национальных музыкальных конкурсах и выпускал один за другим "золотые" и "платиновые" диски.

Известнейшим хитом Карела Готта является зажигательная песня Lady Karneval 1977 года.

Карел Готт Lady Karneval (видео: YouTube)

Карел Готт был частым гостем в СССР, где его хиты хорошо знали, а альбомы продавались миллионными тиражами. Он выпустил два альбома на русском языке.

Исполнитель продолжал выступать, будучи в преклонном возрасте. На одном из последних концертов он спел песню вместе со своей внучкой Шарлоттой Эллой.

Карел Готт с внучкой (видео: YouTube)