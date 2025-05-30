Алан Бадоєв поділився рідкісними фото своєї доньки, яка виросла справжньою красунею

Знаменитий режисер Алан Бадоєв вперше за довгий час показав фото своєї 20-річної доньки Лоліти, яка живе за кордоном.
Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на його публікацію в Instagram.
Судячи з усього, дівчина вирішила піти по стопах батька. Як зазначив Бадоєв, вона пише різні сценарії, знімає відео і монтує.
Бадоєв показав дочку Лоліту (фото: instagram.com/alanbadoev)
"Гени - це дійсно мейджик, так росте собі дочка, відвідує знімальний майданчик батька, а потім - бах. І вже сама знімає, монтує, пише сценарії. Дуже пишаюся. Тільки вперед", - зазначив він у публікації.
Алан Бадоєв показав дорослу доньку (фото: instagram.com/alanbadoev)
Також він показав кілька фото своєї доньки.
Фоловери Бадоєва тут же почали коментувати його публікацію:
Донька Алана Бадоєва (фото: instagram.com/alanbadoev)
Зазначимо, Лоліта - дочка Бадоєва від шлюбу з Жанною Бадоєвою, з якою він розлучився 2012 року.
У 2014 році Жанна вийшла заміж за бізнесмена і переїхала жити в Італію разом із дітьми - сином від першого шлюбу і Лолітою. Після початку повномасштабного вторгнення РФ ексдружина Бадоєва робить вигляд, ніби ніякої війни немає.
Зі свого боку Алан Бадоєв після 24 лютого 2022 року повністю припинив співпрацю з російськими виконавцями, а також почав вчити українську мову. У квітні 2022 року йому заборонили в'їзд на територію країни-агресора на 50 років.
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