"Ми пройшли крізь усе". Міка Ньютон показала рідкісні кадри з чоловіком та зробила зізнання

Українська співачка Міка Ньютон, яка вже багато років живе в США, поділилася рідкісними романтичними фото з чоловіком на честь 11-ї річниці стосунків та зворушила зізнанням.

Як пара відзначила особливу подію, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram Ньютон.

Співачка опублікувала серію кадрів в сториз, на яких показалася разом з коханим чоловіком-американцем Крісом Сааведрою.

"Ми відзначаємо нашу річницю - 11 років разом! Життя не було ідеальним і багато випробовувало нас, але разом ми були ідеальними. Ось чому ми змогли пройти через усе пліч-о-пліч. Кохаю тебе до неба і назад", - привітала вона чоловіка.

Міка Ньютон показала чоловіка-красеня (фото: instagram.com/mikanewton)

Для свята артистка обрала романтичний образ - сукню з квітковим принтом. А от Кріс віддав перевагу класичному поєднанню з білою сорочкою.

Міка Ньютон з чоловіком-американцем (фото: instagram.com/mikanewton)

Пара відзначила річницю в одному з готелів в Лас-Вегасі. Закохані влаштували романтичну вечерю і не приховували своїх почуттів.

Ньютон відзначила річницю з чоловіком (фото: instagram.com/mikanewton)

Готель також привітав пару, залишивши їм сюрприз у номері з квітами та солодощами.

Міку Ньютон привітали з річницею (фото: instagram.com/mikanewton)

Що відомо про співачку

Оксана Грицай (справжнє ім'я - ред) - українська виконавиця та акторка, яка народилася 5 березня 1986 року.

Вона родом з Бурштину Івано-Франківської області.

З 9 років почала виступати на сцені. У 2002 році здобула перемогу на фестивалі "Чорноморські ігри", де познайомилася з продюсером Юрієм Фальосою.

У 2022-му вона зізналася, що шкодує через свої російськомовні пісні.

Артистка пояснила: коли починала кар'єру, була юною і довірилися настановам тих, хто її просував. А вони переконували співати російською.

Представляла Україну на "Євробаченні-2011", посівши 4 місце.

Після цього перебралася до США, де продовжила будувати кар'єру і зустріла коханого. З Крісом Ньютон одружилася у 2018 році.

Відома за піснями "В плену", "Белые лошади", "Angel" та іншими.

До речі, один свій легендарний хіт Міка переклала українською.

Співачка періодично приїздить до України та активно підтримує благодійні заходити на підтримку Батьківщини.

Де зараз Міка Ньютон (фото: instagram.com/mikanewton)