Алан Бадоев поделился редкими фото своей дочери, которая выросла настоящей красавицей

Судя по всему, девушка решила пойти по стопам отца. Как отметил Бадоев, она пишет различные сценарии, снимает видео и монтирует.

Бадоев показал дочь Лолиту (фото: instagram.com/alanbadoev)

"Гены - это действительно мейджик, так растет себе дочь, посещает съемочную площадку отца, а потом - бах. И уже сама снимает, монтирует, пишет сценарии. Очень горжусь. Только вперед", - отметил он в публикации.

Алан Бадоев показал взрослую дочку (фото: instagram.com/alanbadoev)

Также он показал несколько фото своей дочери.

Как отреагировали в сети

Фолловеры Бадоева тут же принялись комментировать его публикацию:

"Какая же она красавица"

"Жаль, что у вас так мало детей, такие гены нужны человечеству"

"Красавица. Счастливой судьбы"

"Это означает только одно - вы для нее вдохновляющий пример. Пусть у нее все получится"

"Ментальная связь с отцом дает свои плоды"

"Папина"

"Гены".

Дочь Алана Бадоева (фото: instagram.com/alanbadoev)

Отметим, Лолита - дочь Бадоева от брака с Жанной Бадоевой, с которой он развелся в 2012 году.

В 2014 году Жанна вышла замуж за бизнесмена и переехала жить в Италию вместе с детьми - сыном от первого брака и Лолитой. После начала полномасштабного вторжения РФ экс-супруга Бадоева делает вид, будто никакой войны нет.

В свою очередь Алан Бадоев после 24 февраля 2022 года полностью прекратил сотрудничество с российскими исполнителями, а также начал учить украинский язык. В апреле 2022 ему запретили въезд на территорию страны-агрессора на 50 лет.