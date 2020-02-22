Акциз на машины в Украине: автомобилистам готовят приятный сюрприз

Автомобилистам готовят новый сюрприз, связанный с акцизами на машины. Народный депутат от фракции "Слуга народа" Марьян Заблоцкий собирается подать в Верховную Раду законопроект об отмене акцизов на автомобили.

Как отмечается в законопроекте, речь идет не только о новых автомобилях, но и о подержанных. Заблоцкий, как член парламентского налогового комитета, предлагает оставить 20% НДС и 10% импортной пошлины для всех автомобилей, которые ввозятся в Украину.

"Чтобы все владельцы автомобилей на еврономерах перешли на украинские, нам нужно изменить налоговую систему. Я в ближайшее время подам законопроект, который отменит акцизы на авто и приведет цены на авто в Украине к тем, какие есть в Европе", - рассказал нардеп.

Он отметил, что в Украине уже давно не существует автомобилестроительной отрасли и заводы законсервированы. За последние три года в Украине выпущено всего несколько тысяч автомобилей, тогда как в Словакии и Чехии, к примеру, выпускают более 1 млн авто в год.

Как объяснил Марьян Заблоцкий, если он подаст свой законопроект в ближайшее время, то его смогут принять не раньше июля, так как на данный момент в парламенте все силы брошены на проект закона о запуске рынка земли.