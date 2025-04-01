Акторський склад байопіків про The Beatles: хто втілить легенд на екрані

До акторського складу фільмів про The Beatles увійшли Харрис Дикинсон, Пол Мескал, Баррі Кеоган та Джозеф Куїнн.

Каст був підтверджений режисером Семом Мендесом та головою ради директорів Sony Film Томом Ротманом на фестивалі CinemaCon у Лас-Вегасі.

Пол Мескал зіграє Пола Маккартні, Джозеф Куїнн - Джорджа Харрісона, Баррі Кеоган - Рінго Старра, а Харрис Дикинсон - Джона Леннона.

Всі четверо з'явилися на сцені в кінці презентації й одночасно прочитали текст пісні гурту "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band", а потім синхронно поклонилися в стилі Beatles. Хто зіграє головні ролі у фільмах про The Beatles (фото: instagram.com/thebeatles)

Зі слів Мендеса, що Ротман схарактеризував проєкти як "перший незабутній театральний досвід".

До слова, Сем довгий час намагався створити фільм про легендарних музикантів, але зрештою зрозумів, що історія “була занадто великою для одного фільму”, а серіал не підходив для такого оповідання.

Студія планує випустити чотири фільми про The Beatles, кожен з яких буде присвячений окремому учаснику групи, у квітні 2028 року.

Офіційний слоган проєкту “The Beatles - A Four-Film Cinematic Event” звучить так: “У кожної людини є своя історія, але разом вони легендарні”. The Beatles (фото: instagram.com/thebeatles)

Зазначимо, що The Beatles вважаються найбільш популярним музичним колективом всіх часів за версією RIAA, і Sony сподівається залучити цю вірну аудиторію за допомогою унікальної стратегії випуску фільмів.

CinemaCon - це щорічна подія для кінопрокатників та голлівудських студій, яка цього року триватиме з 31 березня по 3 квітня. Її організовує Cinema United (раніше Національна асоціація власників кінотеатрів).

Вас може зацікавити