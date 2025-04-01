Актерский состав байопиков о The Beatles: кто воплотит легенд на экране

В актерский состав фильмов о The Beatles вошли Харрис Дикинсон, Пол Мескал, Барри Кеоган и Джозеф Куинн.

Каст был подтвержден режиссером Сэмом Мендесом и председателем совета директоров Sony Film Томом Ротманом на фестивале CinemaCon в Лас-Вегасе.

Пол Мескал сыграет Пола Маккартни, Джозеф Куинн - Джорджа Харрисона, Барри Кеоган - Ринго Старра, а Харрис Дикинсон - Джона Леннона.

Все четверо появились на сцене в конце презентации и одновременно прочитали текст песни группы "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band", а затем синхронно поклонились в стиле Beatles. Кто сыграет главные роли в фильмах о The Beatles (фото: instagram.com/thebeatles)

По словам Мендеса, Ротман охарактеризовал проекты как "первый незабываемый театральный опыт".

К слову, Сэм долгое время пытался создать фильм о легендарных музыкантах, но в конце концов понял, что история "была слишком большой для одного фильма", а сериал не подходил для такого повествования.

Студия планирует выпустить четыре фильма о The Beatles, каждый из которых будет посвящен отдельному участнику группы, в апреле 2028 года.

Официальный слоган проекта "The Beatles - A Four-Film Cinematic Event" звучит так: "У каждого человека есть своя история, но вместе они легендарны". The Beatles (фото: instagram.com/thebeatles)

Отметим, что The Beatles считаются самым популярным музыкальным коллективом всех времен по версии RIAA, и Sony надеется привлечь эту верную аудиторию с помощью уникальной стратегии выпуска фильмов.

CinemaCon - это ежегодное событие для кинопрокатчиков и голливудских студий, которое в этом году продлится с 31 марта по 3 апреля. Его организует Cinema United (ранее Национальная ассоциация владельцев кинотеатров).

Вас может заинтересовать