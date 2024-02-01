Актор та військовий показав несподіване фото з Залужним: "Ми його біль"

Актор та військовий Дмитро Лінартович "підірвав" мережу несподіваним "селфі", на якому він показав себе та Головнокомандувача ЗСУ. Захисник нашої країни зробив заяву на тлі чуток про "звільнення" Валерія Залужного .

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис з Facebook Лінартовича.

Що актор сказав про Залужного

Лінартович пригадав, як минулого року він отримав несподіваний дзвінок. Актора було поранено на фронті, він був у важкому стані. Саме тоді йому зателефонував Залужний. Вони говорили по відео.

"Рік тому я був важким. Перетелефонував пан Генерал. Валерій Федорович завжди цікавиться кожним воїном, який на межі і який діє в надлюдських обставинах . Ми його біль. Україна-Ненька в його серці", - розповів актор.

Актор та Залужний під час відеодзвінка (фото: Facebook/Дмитро Лінартович)

Окрім цього, військовий зробив заяву, якою розчулив коментаторів.

"Історія довела справжність. Робіть потрібний вибір у доленосний час для України", - додав Лінартович.

Як реагує мережа

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