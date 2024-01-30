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Залужний після "тривожних новин" в соцмережах відповів знаковим фото: українці в захваті

Вівторок 30 січня 2024 08:39
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Залужний після "тривожних новин" в соцмережах відповів знаковим фото: українці в захваті Фото: Валерій Залужний показав знакове фото (facebook.com/vzaluzhnyi)
Автор: Людмила Жукова

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний після "скандальних" новин в мережі нібито про його відставку, відреагував свіжою фотографією.

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), світлина з'явилася на Facebook-сторінці генерала.

Яку світлину показав Залужний

В кадрі можна побачити Валерій Залужного та начальника Генерального штаба ЗСУ Сергій Шапталу.

На світлині Головнокомандуючий ЗСУ, як на більшості світлин серйозний, а ось Сергій Шаптала - трішки посміхається.

Підпису до фотографії немає, але українці відреагували на кадр повною підтримкою пана генерала та словами подяки та поваги.

Залужний після &quot;тривожних новин&quot; в соцмережах відповів знаковим фото: українці в захваті

Залужний показав фото з Сергієм Шапталою (facebook.com/vzaluzhnyi)

  • Як приємно Вас побачити з Сергієм Шапталою.
  • Ми з вами! Разом до перемоги!
  • Лише разом і лише до нашої Перемоги!!! Дякую за Україну!
  • Дякую! Будьте з нами! Люблю, поважаю і пишаюсь безмежно.
  • Безмежна вдячність і довіра! Віримо в вас, віримо вам, віримо в ЗСУ.
  • Пишаємось!
  • Я за цю добу переконалася в тому, що те, що Ви Головнокомандувач ЗСУ є потужнішою мотивацією для наших Захисників. Телефон був червоний від кількості дзвінків з фронту в Вашу підтримку.

Що відбулося в соцмережах 29 січня

Так, 29 січня в ЗМІ з'явилася непідтверджена та неперевірена інформація, нібито про відставку Валерій Залужного. Мережа вибухнула гнівними коментарями та дописами у підтримку генерала.

Журналіст Юрій Бутусов стверджував, що Володимир Зеленський вже підписав відповідний наказ, але тривають консультації з іноземними партнерами.

Зазначимо, що на сайті Офісу президента немає указу про звільнення Головнокомандуючого ЗСУ. Сам Зеленський у своєму зверненні до українців 29 січня жодного слова не сказав про Залужного.

Нагадаємо, що Залужний звернувся до воїнів з сильною заявою, від якої мурашки по тілу.

Читайте також, як ЗСУ потужно привітали українців з Днем Соборності.

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Валерій Залужний
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