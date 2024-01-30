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Фейк про звільнення Залужного: як українці відреагували на "тривожні новини" (фото і відео)

Україна, Вівторок 30 січня 2024 09:55
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Фейк про звільнення Залужного: як українці відреагували на "тривожні новини" (фото і відео) Валерій Залужний (фото: facebook.com/ganna.maliar)
Автор: Юлія Гаюк

Ввечері 29 січня в мережі поширилися чутки про звільнення Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Згодом з'ясувалося, що інформація не відповідає дійсності. Та навіть попри це українці встигли поділитися своїми думками в мемах у соціальних мережах.

РБК-Україна (проєкт Styler) зібрало реакції українців на фейк про звільнення Залужного та меми користувачів про це.

Насамперед користувачі вирішили перевірити, як тепер титрують очільника ГУР МО Кирила Буданова у Вікіпедії, оскільки саме він нібито повинен був заступити на посаду Залужного.

За 23 хвилини посада Буданова змінилася з керівника ГУР МО до Головнокомандувача ЗСУ, а потім навпаки.

Фейк про звільнення Залужного: як українці відреагували на &quot;тривожні новини&quot; (фото і відео)

Скриншот

Багато користувачів звернули увагу й на заяву Міноборони.

"Шановні журналісти, одразу відповідаємо всім: Ні, це не правда", - йдеться у повідомленні відомства.

Та все одно виникли питання, про що саме йдеться, оскільки чутки про звільнення міністра оборони Рустема Умєрова також мали місце.

Фейк про звільнення Залужного: як українці відреагували на &quot;тривожні новини&quot; (фото і відео)

Скриншот

Деякі бренди також вирішили долучитися до створення мемів. Так, наприклад, компанія Uklon написала:

Фейк про звільнення Залужного: як українці відреагували на &quot;тривожні новини&quot; (фото і відео)

Скриншот

Книгарня "Сенс" відреагувала таким чином:

Фейк про звільнення Залужного: як українці відреагували на &quot;тривожні новини&quot; (фото і відео)

Скриншот

Серед інших жартів були також такі:

Фейк про звільнення Залужного: як українці відреагували на &quot;тривожні новини&quot; (фото і відео)

Фейк про звільнення Залужного: як українці відреагували на &quot;тривожні новини&quot; (фото і відео)Фейк про звільнення Залужного: як українці відреагували на &quot;тривожні новини&quot; (фото і відео)

У мережі навіть з'явилося відео, згенероване штучним інтелектом, на якому Залужний нібито реагує на новини довкола нього:

Раніше ми писали про те, що після всіх новин Валерій Залужний опублікував нове фото.

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Збройні сили України Валерій Залужний
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