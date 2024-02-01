Актер и военный показал неожиданное фото с Залужным: "Мы его боль"

Актер и военный Дмитрий Линартович "взорвал" сеть неожиданным "селфи", на котором он показал себя и Главнокомандующего ВСУ. Защитник нашей страны сделал заявление на фоне слухов об "увольнении" Валерия Залужного .

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост из Facebook Линартовича.

Что актер сказал о Залужном

Линартович вспомнил, как в прошлом году он получил неожиданный звонок. Актер был ранен на фронте, он был в тяжелом состоянии. В это время ему позвонил Залужный. Они говорили по видео.

"Год назад я был тяжелым. Перезвонил господин Генерал. Валерий Федорович всегда интересуется каждым воином, который на грани и который действует в сверхчеловеческих обстоятельствах. Мы его боль. Украина-Ненька в его сердце", - рассказал актер.

Актер и Залужный во время видеозвонка (фото: Facebook/Дмитро Лінартович)

Кроме этого, военный сделал заявление, которым умилял комментаторов.

"История доказала подлинность. Делайте нужный выбор в судьбоносное время для Украины", - добавил Линартович.

Как реагирует сеть

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