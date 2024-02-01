ua en ru
Чт, 01 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Актер и военный показал неожиданное фото с Залужным: "Мы его боль"

Четверг 01 февраля 2024 09:59
UA EN RU
Актер и военный показал неожиданное фото с Залужным: "Мы его боль" Линартович растрогал сеть словами о Залужном (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Актер и военный Дмитрий Линартович "взорвал" сеть неожиданным "селфи", на котором он показал себя и Главнокомандующего ВСУ. Защитник нашей страны сделал заявление на фоне слухов об "увольнении" Валерия Залужного.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост из Facebook Линартовича.

Что актер сказал о Залужном

Линартович вспомнил, как в прошлом году он получил неожиданный звонок. Актер был ранен на фронте, он был в тяжелом состоянии. В это время ему позвонил Залужный. Они говорили по видео.

"Год назад я был тяжелым. Перезвонил господин Генерал. Валерий Федорович всегда интересуется каждым воином, который на грани и который действует в сверхчеловеческих обстоятельствах. Мы его боль. Украина-Ненька в его сердце", - рассказал актер.

На картинке может быть: 1 человек и текст

Актер и Залужный во время видеозвонка (фото: Facebook/Дмитро Лінартович)

Кроме этого, военный сделал заявление, которым умилял комментаторов.

"История доказала подлинность. Делайте нужный выбор в судьбоносное время для Украины", - добавил Линартович.

Как реагирует сеть

В комментариях пользователи пишут:

  • "Уважаю Залужного, потому что настоящий!"
  • "Залужный - честь и совесть Украины! Поддерживаю Генерала!"
  • "Человек, который навсегда войдет в Историю Украины. Поддерживаю только Валерия Залужного!"
  • "Искреннее уважение к обоим!"
  • "Уважаю и верю".

Ранее мы уже рассказывали, что Залужный после "тревожных новостей" в соцсетях ответил знаковым фото.

Кроме того, недавно стало известно о малоизвестных фактах из жизни Залужного, которые вас поразят.

Читайте РБК-Украина в Google News
Валерий Залужный
NEWS
ВСУ ведут позиционные бои к юго-западу от Донецка: карты ISW
ВСУ ведут позиционные бои к юго-западу от Донецка: карты ISW