Актор серіалу "Моя улюблена Страшко" вже рік служить в ЗСУ: як він змінився (фото)

Вона повідомила, що її колега вже рік захищає Україну та звернулася до підписників з проханням.

"Друзі, пам'ятаєте проєкт "Моя улюблена Страшко?" Майже рік ми знімалися з Володимиром Скориком на одному майданчику. А зараз - він вже рік захищає нас з вами", - розповіла акторка в сториз.

Дар’я Баріхашвілі розповіла про службу Скорика (instagram.com/darya_barihashvili)

Разом з іншими колегами Віталієм Лєсіним та Владом Нікітюком вони відкрили збір на підтримку військового та закликали суспільство долучитися репостом і донатами.

На спільному фото Скорик постав у військовій формі. Судячи з його соцмереж, він солдат в 13-й бригаді Національної гвардії України "Хартія".

Що відомо про Володимира Скорика

Актор народився 2 лютого 1992 року в Дніпрі. Закінчив театрально-художній коледж, а згодом відправився підкорювати столицю.

Колись Володимир розповідав, що любов до театру та кіно йому прищепила мама, яка мала власну театральну студію.

У 2010 році він почав грати в театрі на Липках. Згодом перейшов до Дикого театру.

Переважно грав в епізодичних ролях. Серед популярних робіт: серіали "Джованні" та "Моя улюблена Страшко", де він втілив роль найкращого друга героїні.

Скорик в "Моя улюблена Страшко" (фото: instagram.com/volodimyrskorik)

Займається волонтерством. Працює в благодійній організації, яка займається подоланням наслідків російської агресії.

Серце актора зайнято. Судячи з кадрів у соцмережах, він перебуває у стосунках з дівчиною Катериною Містрюковою.

Володимир Скорик в червні 2023 (фото: instagram.com/volodimyrskorik)