Актер сериала "Моя улюблена Страшко" уже год служит в ВСУ: как он изменился (фото)

Она сообщила, что ее коллега уже год защищает Украину и обратилась к подписчикам с просьбой.

"Друзья, помните проект "Моя любимая Страшко?" Почти год мы снимались с Владимиром Скориком на одной площадке. А сейчас - он уже год защищает нас с вами", - рассказала актриса в сториз.

Дарья Барихашвили рассказала о службе Скорика (instagram.com/darya_barihashvili)

Вместе с другими коллегами Виталием Лесиным и Владом Никитюком они открыли сбор в поддержку военного и призвали общество присоединиться репостом и донатами.

На совместном фото Скорик предстал в военной форме. Судя по его соцсетям, он солдат в 13-й бригаде Национальной гвардии Украины "Хартия".

Что известно о Владимире Скорике

Актер родился 2 февраля 1992 года в Днепре. Окончил театрально-художественный колледж, а затем отправился покорять столицу.

Когда-то Володомир рассказывал, что любовь к театру и кино ему привила мама, которая имела собственную театральную студию.

В 2010 году он начал играть в театре на Липках. Со временем перешел в Дикий театр.

Преимущественно играл в эпизодических ролях. Среди популярных работ: сериалы "Джованні" и "Моя улюблена Страшко", где он воплотил роль лучшего друга героини.

Скорик в "Моя улюблена Страшко" (фото: instagram.com/volodimyrskorik)

Занимается волонтерством. Работает в благотворительной организации, которая занимается преодолением последствий российской агрессии.

Сердце актера занято. Судя по кадрам в соцсетях, он находится в отношениях с девушкой Екатериной Мистрюковой.

Владимир Скорик в июне 2023 (фото: instagram.com/volodimyrskorik)