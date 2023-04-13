Ахтем Сеитаблаев после развода закрутил новый роман: что известно
Известный украинский режиссер и актер Ахтем Сеитаблаев в 2021 году развелся с женой Иванной Дядюрой, с которой был вместе 10 лет. Однако теперь же Ахтем снова влюбился.
Об этом он поделился в программе ЖВЛ.
Кто новая избранница
В общем, актер подтвердил, что влюбился и закрутил новый роман.
Однако режиссер не спешит делиться личной жизнью и держит его в тайне. Ахтем Сеитаблаев лишь лаконично прокомментировал новые отношения: "Я радуюсь этому".
Известно, что у пары серьезные отношения. Ходят слухи, что актер встречается с молодой избранницей. Однако он сам отказывается что-либо комментировать.
"А не буду отвечать на вопросы", - с улыбкой сказал он.
Ахтем Сеитаблаев (скриншот)
Что известно о прошедшем браке
Иванна Дядюра - вторая жена режиссера, которая является продюсером его фильмов. В 2013 году они поженились. Церемония проходила в Судаке, в кругу родных и близких.
У супругов родилась дочь София. Также у Ахтема есть старшая дочь Назлы, которая недавно вышла замуж и сына Селима от предыдущих отношений.
Ахтем Сеитблаев и Иванна Дядюра (фото: vokrug.tv)
Недавно Сеитаблаев рассказывал о пополнении в семье.
Также он откровенно поделился, чем сейчас занимается на фронте и вернется ли в кино.