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Ахтем Сеитаблаев после развода закрутил новый роман: что известно

Новина українською →
Четверг 13 апреля 2023 21:03
Ахтем Сеитаблаев после развода закрутил новый роман: что известно Ахтем Сеитаблаев снова влюбился (instagram.com/seitablaiev)
Автор: Татьяна Самарук

Известный украинский режиссер и актер Ахтем Сеитаблаев в 2021 году развелся с женой Иванной Дядюрой, с которой был вместе 10 лет. Однако теперь же Ахтем снова влюбился.

Об этом он поделился в программе ЖВЛ.

Кто новая избранница

В общем, актер подтвердил, что влюбился и закрутил новый роман.

Однако режиссер не спешит делиться личной жизнью и держит его в тайне. Ахтем Сеитаблаев лишь лаконично прокомментировал новые отношения: "Я радуюсь этому".

Известно, что у пары серьезные отношения. Ходят слухи, что актер встречается с молодой избранницей. Однако он сам отказывается что-либо комментировать.

"А не буду отвечать на вопросы", - с улыбкой сказал он.

Ахтем Сеитаблаев после развода закрутил новый роман: что известноАхтем Сеитаблаев (скриншот)

Что известно о прошедшем браке

Иванна Дядюра - вторая жена режиссера, которая является продюсером его фильмов. В 2013 году они поженились. Церемония проходила в Судаке, в кругу родных и близких.

У супругов родилась дочь София. Также у Ахтема есть старшая дочь Назлы, которая недавно вышла замуж и сына Селима от предыдущих отношений.

Ахтем Сеитаблаев после развода закрутил новый роман: что известноАхтем Сеитблаев и Иванна Дядюра (фото: vokrug.tv)

Недавно Сеитаблаев рассказывал о пополнении в семье.

Также он откровенно поделился, чем сейчас занимается на фронте и вернется ли в кино.

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