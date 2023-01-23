Ахтем Сеітаблаєв відверто поділився, чим зараз займається на фронті та чи повернеться до кіно

Український актор кримськотатарського походження Ахтем Сеітаблаєв вступив до лав ТрО з перших днів повномасштабної війни. Зараз він проходить службу в штабі зв'язків із громадськістю при своїй бригаді та готується до зйомок кількох кінострічок.

Про це актор розповів в ефірі "Сніданку з 1+1".

Чим Ахтем займається на фронті

Раніше було відомо, що актор був пресофіцером 206 батальйону ТрО. Зараз його перевели до іншої бригади, і обов'язки актора дещо змінилися.

"Я потім був призначений тимчасово виконуючий обов'язки пресофіцера 241 бригади, до складу якої я входив. Зараз проходжу службу у службі зв'язків з громадськістю при штабі командування ТрО Збройних сил України", - каже Ахтем.

Ахтем Сеітаблаєв на службі в силах ТрО (фото: instagram.com/seitablaiev)

Він розповів, що зараз керує кількома знімальними групами, які знімають документальний серіал про всі сили ТрО.

"Разом з тим ми підписали меморандум з канадським продюсером і зараз перебуваємо у підготовчому періоді до художнього фільму, де безпосередню участь будуть брати бійці ТрО", - поділився режисер.

Команда Ахтема з канадським продюсером (фото: instagram.com/seitablaiev)

Продюсер з Канади побачив кінороботи Сеітаблаєва "Кіборги" та "Захар Беркут", і запропонував співпрацю. Близько шести місяців йшли перемовини про те, як організувати увесь процес.

Тому ймовірно, що найближчим часом українці зможуть переглянути новий фільм про наших захисників!