Ахтем Сеітаблаєв відверто поділився, чим зараз займається на фронті та чи повернеться до кіно
Український актор кримськотатарського походження Ахтем Сеітаблаєв вступив до лав ТрО з перших днів повномасштабної війни. Зараз він проходить службу в штабі зв'язків із громадськістю при своїй бригаді та готується до зйомок кількох кінострічок.
Про це актор розповів в ефірі "Сніданку з 1+1".
Чим Ахтем займається на фронті
Раніше було відомо, що актор був пресофіцером 206 батальйону ТрО. Зараз його перевели до іншої бригади, і обов'язки актора дещо змінилися.
"Я потім був призначений тимчасово виконуючий обов'язки пресофіцера 241 бригади, до складу якої я входив. Зараз проходжу службу у службі зв'язків з громадськістю при штабі командування ТрО Збройних сил України", - каже Ахтем.
Ахтем Сеітаблаєв на службі в силах ТрО (фото: instagram.com/seitablaiev)
Він розповів, що зараз керує кількома знімальними групами, які знімають документальний серіал про всі сили ТрО.
"Разом з тим ми підписали меморандум з канадським продюсером і зараз перебуваємо у підготовчому періоді до художнього фільму, де безпосередню участь будуть брати бійці ТрО", - поділився режисер.
Команда Ахтема з канадським продюсером (фото: instagram.com/seitablaiev)
Продюсер з Канади побачив кінороботи Сеітаблаєва "Кіборги" та "Захар Беркут", і запропонував співпрацю. Близько шести місяців йшли перемовини про те, як організувати увесь процес.
Тому ймовірно, що найближчим часом українці зможуть переглянути новий фільм про наших захисників!
Раніше ми розповідали про те, що Ахтем Сеітаблаєв вперше став дідусем.
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