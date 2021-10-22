Непростой момент: знаменитый Ахтем Сейтаблаев неожиданно разводится после 10 лет брака

Режиссер и популярный актер Ахтем Сейтаблаев разводится во второй раз. На этот раз с супругой Иванной Дядюрой, с которой они были вместе 10 лет.

Об этом он рассказал в программе "Звездный путь" на канале "Украина".

"Это довольно эмоциональный момент в жизни каждого человека. Непростой момент. Особенно, когда к этому имеют отношение дети. Никогда не можешь быть готовым, что заканчиваются чувства ... Я надеюсь, мы останемся добрыми друзьями. И так же будем держать в поле зрения друг друга и при необходимости помогать. Мы с Иванной действительно сделали многое, начиная с телевизионных фильмов, заканчивая "Хайтармой" и "Киборгом". Сотрудничество тоже добавило, скажем, к кейсу своих рычаги", - поделился режиссер.

Ахтем Сейтблаев и Иванна Дядюра (фото: vokrug.tv)

Отметим, что пара была вместе почти 10 лет и у них в браке родилась дочь София. Отметим, что Иванна является кумой известного украинского продюсера и шоумена Игоря Кондратюка.

Кто первая жена режиссера - неизвестно, сам Ахтем не расположен обсуждать эту тему. У него трое детей от первого брака.