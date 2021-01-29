ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Аэропорт "Киев" в столице может стать больше: чтобы Boeing поместился

Киев, Пятница 29 января 2021 15:05
Аэропорт "Киев" в столице может стать больше: чтобы Boeing поместился
Аэропорт "Киев" станет больше (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Киевские власти поддержали решение о расширении территории Международного аэропорта "Киев" (Жуляны).

В Киеве состоялось заседание постоянной комиссии Киевгорсовета по вопросам архитектуры, градостроительства и земельных отношений, на котором было поддержано решение о выделение дополнительного земельного участка для аэропорта "Киев" (Жуляны). Детали рассказал депутат Михаил Терентьев на своей странице в Facebook.

"На заседании коллеги поддержали предоставление Международном аэропорту "Киев" (Жуляны) земельного участка в постоянное пользование, результатом чего аэропорт в черте города сможет принимать самолеты Boeing с большой пассажировместимостью", - написал Терентьев и отметил, что это положительно повлияет на пассажиропоток в столице.

Стоит отметить, что сейчас аэропорт "Киев" занимает территорию площадью 265 га. Однако в этом аэропорту всего одна взлетно-посадочная полоса длиной 2310 метров и шириной 45 метров. До реконструкции в 2009 году взлетная полоса была почти в два раза меньше. Его построили в 1949 году, после того, как основной аэропорт "Броварский" был уничтожен немцами. До 1960 года он был единственным аэропортом столицы.

Стоит отметить, что ранее мы сообщали о том, что по новому Генплану Киева собираются расширить метрополитен и построить новые станции. Линию метро собираются продлить аж до Кольцевой дороги.

А также рассказывали о том, что в Киеве хотят полностью все перекроить и весь деловой центр перенести на левый берег.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Жизнь аэропортКиев

Lite
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь