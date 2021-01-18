В Киеве построят новые станции метро: что предусматривает Генплан

Разработчики Генплана Киева рассказали о новых станциях метро (фото: РБК-Украина)

В Киеве продолжает развиваться транспортная инфраструктура, в частности это касается и станций метро. На вопрос, где планируется открытие новых станций ответили разработчики Генерального плана столицы.

Генплан предполагает удлинение Оболонско-Теремковской ветки метрополитена до улицы Дмитрия Луценко и строительство Подольско-Выгуровской линии метрополитена до Кольцевой дороги. Об этом разработчики Генерального плана Киева рассказали в Facebook.

Кроме того, в планах есть увеличение Подольско-Выгуровской линии метрополитена до улицы Братиславской. Предполагается, что подвижной состав этой линии будет обслуживаться в депо "Харьковское", пока не будет создано депо рядом с улицей Пуховской и депо "Вишневое" в будущем.

Сейчас предлагают продлить линию до улицы Братиславской по устройству рядом с ней депо Подольско-Выгуровской линии. На это необходимо семь лет. Также будут строить еще одну станцию "Братиславская".

Разработчики Генплана также рассказали, что для строительства станции "Быковня" нет необходимого пассажиропотока, это же касается и станций "Старобориспольская" и "Лесничество".

Напомним, в киевском метрополитене разгорелся громкий скандал из-за станции метро "Печерская".

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