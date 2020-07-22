Киев хотят кардинально "перекроить": появился новый генплан

Киев ждут перемены (фото: РБК-Украина)

Деловой центр Киева хотят перенести на левый берег Днепра

Вскоре Киев ждут очень серьезные перемены, которые ранее переносились из-за карантина. В "Киевгенплане" сообщили, что планируют перенести деловой центр Киева на левый берег Днепра. Это позволит разгрузить исторический центр города.

Как сообщается на сайте Киевской городской государственной администрации, на левом берегу планируют построить деловые комплексы и специализированные центры.

Проект предусматривает:

развитие Левобережного общегородского полифункционального центра вдоль Броварского проспекта, возле станций метро "Левобережная", "Дарница" и "Лесная";

создание общегородских многофункциональных деловых комплексов с высококачественной офисной инфраструктурой в районах ул. Бажана, озера Вырлица на левобережье, Нижней Телички, Лыбедской и Одесской площадей, "Экспоцентра" на правобережье;

реструктуризация коммунально-промышленных зон в районе Лукьяновки, Дегтяревки, Подола с освоением части территорий под многофункциональное использование;

формирование системы многофункциональных общественно-деловых центров, обслуживающих жителей близлежащих районов пригородной зоны и подцентров торгово-развлекательного, финансово-гостинично-офисного, спортивного направления на Кольцевой дороге – с акцентом на выходах основных линейных осей планировочного каркаса.

Благодаря таким изменениям люди обретут возможность обращаться в общественные центры рядом с местом жительства, а не ехать для этого в центр города. Также снизится загруженность автомобилями в историческом центре Киева.

"Создание новых центров общегородского значения, а также перенос акцента развития центра с правого на левый берег Днепра должен стать толчком к дальнейшей децентрализации города. Благодаря этому образуются новые зоны стремительного экономического роста за пределами исторического центра, усилится конкурентоспособность и самодостаточность районов города, повысится уровень комфорта жизни за счет приближения инфраструктуры и рабочих мест к местам расселения киевлян (инициатива "Центр рядом с домом"), уменьшится нагрузка на исторический центр", – сказано в сообщении.

Киев ждут кардинальные изменения (фото: kyivgenplan.grad.gov.ua)

Отметим, что по такому пути децентрализации города в свое время пошел Берлин, что прекрасно повлияло на инфраструктуру немецкого города.

Как мы ранее писали, в Киевском зоологическом парке грядут перемены — животных выпустят из клеток.