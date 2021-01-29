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Аеропорт "Київ" у столиці може стати більше: щоб Boeing помістився

Київ, П'ятниця 29 січня 2021 15:05
Аеропорт "Київ" у столиці може стати більше: щоб Boeing помістився
Аеропорт "Київ" стане більше (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Київська влада підтримала рішення про розширення території Міжнародного аеропорту "Київ" (Жуляни).

У Києві відбулося засідання постійної комісії Київміськради з питань архітектури, містобудування та земельних відносин, на якому було підтримано рішення про виділення додаткової земельної ділянки для аеропорту "Київ" (Жуляни). Деталі розповів депутат Михайло Терентьєв на своїй сторінці в Facebook.

"На засіданні колеги підтримали надання Міжнародному аеропорту "Київ" (Жуляни) земельної ділянки в постійне користування, результатом чого аеропорт в межах міста зможе приймати літаки Boeing з великою пасажиромісткістю", - написав Терентьєв і відзначив, що це позитивно вплине на пасажиропотік у столиці.

Варто відзначити, що зараз аеропорт "Київ" займає територію площею 265 га. Проте в цьому аеропорту лише одна злітно-посадкова смуга довжиною 2310 м і шириною 45 метрів. До реконструкції у 2009 році злітна смуга була майже у два рази менше. Його побудували в 1949 році, після того, як основний аеропорт "Броварський" був знищений німцями. До 1960 року він був єдиним аеропортом столиці.

Варто відзначити, що раніше ми повідомляли про те, що за новим Генпланом Києва збираються розширити метрополітен і побудувати нові станції. Лінію метро збираються продовжити аж до Кільцевої дороги.

А також розповідали про те, що у Києві хочуть повністю все перекроїти й весь діловий центр перенести на лівий берег.

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