Адвокат назвав порушення, через які водії можуть отримати величезний штраф або позбавлення прав

Порушення Правил дорожнього руху тягне за собою відповідальність водія та накладення на нього штрафу. Найбільші штрафи можна отримати у розмірі від 40 тисяч гривень. Також водія можуть позбавити прав на керування автомобілем.
За які порушення українські водії можуть отримати найбільші штрафи чи лишитися без прав, повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Telegram-канал адвоката Романа Сімутіна.
Роман Сімутін нагадав, що згідно з постановою "Про правила дорожнього руху" №1306 та КУпАП водія можуть оштрафувати на суму понад 40 тисяч гривень та позбавити права керування транспортними засобами за такі порушення:
Крім цього, усі водії мають знати, що керувати автомобілем заборонено особам, які перебувають у таких станах:
"За порушення цих правил можуть передбачатися штрафи, а у разі повторних порушень - ще більш суворі покарання, включаючи позбавлення права керування ТЗ на деякий строк", - підкреслив адвокат.
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