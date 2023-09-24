Це правило для водіїв запрацює вже через тиждень. Не забудьте!
В Україні з 1 жовтня буде діяти важливе правило для всіх автомобілістів. Зокрема, правило стосується про денні ходові вогні поза населеними пунктами.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на пункт 9.8 правил дорожнього руху.
Чого повинні дотримуватись водії
З 1 жовтня по 1 травня українські водії повинні завжди включати ближнє світло фар поза населеними пунктами в осінньо-зимовий період. Таким чином, транспортні засоби стають помітнішими в умовах обмеженої видимості і короткого світлового дня.
"На всіх механічних транспортних засобах поза населеними пунктами мають бути включені денні ходові вогні, а у разі їх відсутності в конструкції транспортного засобу - ближнє світло фар", - йдеться у правилах дорожнього руху.
Також в умовах поганої видимості на транспортних засобах можна включити дальнє світло фар або додатково протитуманні фари за умови, що це не засліплюватиме інших водіїв.
У літній період дні довші, тому це правило не діє. Тобто їзда трасою без ближнього світла фар вдень дозволена до 1 жовтня і штраф не загрожує.
Що варто зробити
Для більшої безпеки на дорозі водіям рекомендують:
- збільшити дистанцію, адже навіть невеликі опади можуть зробити дорогу слизькою і, відповідно, збільшити ваш гальмівний шлях
- триматися правого краю дороги - в умовах поганої видимості водії можуть виїжджати на середину дороги, тому це може створити аварійну ситуацію
- увімкнути обігрів скла - стежити за тим, щоб на лобовому склі не збиралася волога. Також встановити таку швидкість склоочисників, яка забезпечить найкращу видимість
- дотримуватися безпечної швидкості, адже перевищення на мокрій дорозі може призвести до втрати контролю над транспортним засобом
- уникати небезпечних маневрів та передусім обгону
- якщо видимість на дорозі погіршилась - потрібно з’їхати на узбіччя й залишити увімкненими габарити та фари, щоб перечекати негоду
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