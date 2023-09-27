Адвокат назвал нарушения, из-за которых водители могут получить огромный штраф или лишение прав

Нарушение Правил дорожного движения влечет за собой ответственность водителя и наложение на него штрафа. Самые большие штрафы можно получить в размере от 40 тысяч гривен. Также водителя могут лишить прав на управление автомобилем.
За какие нарушения украинские водители могут получить наибольшие штрафы или остаться без прав, сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram-канал адвоката Романа Симутина.
Роман Симутин напомнил, что согласно постановлению "О правилах дорожного движения" №1306 и КУоАП водителя могут оштрафовать на сумму более 40 тысяч гривен и лишить права управления транспортными средствами за такие нарушения:
Кроме того, все водители должны знать, что управлять автомобилем запрещено лицам, находящимся в следующих состояниях:
"За нарушение этих правил могут предусматриваться штрафы, а в случае повторных нарушений - еще более суровые наказания, включая лишение права управления ТС на некоторый срок", - подчеркнул адвокат.
Напомним, ранее мы писали о том, какое правило для водителей заработает с 1 октября.
А также рассказывали, что для украинских водителей могут ввести новый штраф.