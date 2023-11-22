Адвент-календарі заполонили українські магазини. Що це таке, звідки походять і як ними користуватися

У світі існує безліч різновидів календарів. Вони можуть відрізнятися за формою, призначенням чи системою відліку часу. Водночас про так звані адвент-календарі в Україні можуть знати не всі.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що українцям потрібно знати про адвент-календарі, їхнє походження та функціональність.

Що таке адвент-календар

Адвент-календар (з німецької - Adventskalender) має й іншу відому назву - "різдвяний календар". Такі календарі давно набули популярності в європейських країнах. Дійшла ця "мода" й до нас.

Адвентом називають початок різдвяного сезону. Він традиційно стартує за чотири тижні до Різдва.

Отже, адвент-календар по суті показує час, який залишається до Різдва.

Згідно з традицією, це може бути листівка або ж картонний "будиночок з віконцями", які відкриваються й приховують у собі невеличку цукерку, печиво, презент, записку з побажанням чи завданням. У релігійних родинах там можуть бути витяги з Писання.

Крім того, адвент-календарі можуть мати вигляд коробочок, мішечків, пакетиків, сумочок або згортків, розвішаних на стрічці.

Різдвяний календар починається найчастіше з першої з чотирьох неділь до Різдва і закінчується у Святвечір.

Його можна придбати як готовий (тематичний, брендовий), так і змайструвати самостійно.

Картонний адвент-календар (фото: Wikipedia)

Історія походження

Найдавніші згадки про різдвяні календарі належать до першої половини XIX століття. Вважається, що першими використовувати такі святкові "атрибути" почали послідовники Лютеранської церкви в Німеччині.

Тоді це були просто позначки крейдою на стіні чи на дверях, зроблені на тлі запаленої "святкової" свічки. Згодом ті, хто мав можливість, почали щодня до Різдва вивішувати в оселі різні релігійні зображення.

Дехто з дослідників стверджує, що вже у 1851 році був створений перший дерев'яний адвент-календар (виготовлений руками майстра).

Згодом звичай використовувати такі календарі розповсюдився на території німецькомовних країн - в Австрії та деяких регіонах Швейцарії.

Першим друкованим адвент-календарем вважають "Різдвяний годинник", видрукований на початку XX ст. у книгарні в німецькому Гамбурзі.

У 1904 році штутгартська газета Neues Tagblatt додала вкладиш адвент-календаря як подарунок своїм читачам.

Через чотири роки - у 1908 - друкар Герхард Ленг виготовив спеціальний картонний календар у комплекті з вкладишами (невеличкими картинками), які можна було кріпити на календар - по одному на кожен день до Різдва. Вважається, що в основу цього витвору лягла ідея його матері, яка давала своїм дітям по одному смаколику на день впродовж останніх тижнів до Різдва.

З часом адвент-календарі набули популярності у всій Європі та у США. Причому дехто завдяки ним "відраховує" час до Різдва, а дехто - до Нового року.

Адресовані такі календарі переважно дітям, хоча трапляються й "дорослі" варіанти.

Які адвент-календарі бувають

Різдвяні календарі були й можуть бути абсолютно різними за формою, наповненням чи матеріалом виготовлення.

Різдвяні календарі можуть бути абсолютно різними, навіть "живими" (фото: Wikipedia)

Такі "календарі" можна купити або виготовити самотужки (ілюстративні фото: Рixabay)

Насамкінець варто зазначити, що нині існують адвент-календарі, які жодним чином не стосуються різдвяних чи новорічних свят.

Натомість вони "відраховують" час до інших важливих дат або свят.