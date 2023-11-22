Адвент-календари заполонили украинские магазины. Что это такое, откуда происходят и как ими пользоваться
В мире существует множество разновидностей календарей. Они могут отличаться по форме, назначению или системе отсчета времени. В то же время о так называемых адвент-календарях в Украине могут знать не все.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что украинцам нужно знать об адвент-календарях, их происхождении и функциональности.
При подготовке материала были использованы источники: Christianity.com, Guide Posts, Wikipedia.
Что такое адвент-календарь
Адвент-календарь (по-немецки - Adventskalender) имеет и другое известное название - "рождественский календарь". Такие календари давно приобрели популярность в европейских странах. Дошла эта "мода" и до нас.
Адвентом называют начало рождественского сезона. Он традиционно стартует за четыре недели до Рождества.
Итак, адвент-календарь по существу показывает время, которое остается до Рождества.
Согласно традиции, это может быть открытка или картонный "домик с окошками", которые открываются и скрывают в себе небольшую конфету, печенье, презент, записку с пожеланием или заданием. В религиозных семьях там могут быть выдержки из Священного Писания.
Кроме того, адвент-календари могут иметь вид коробочек, мешочков, пакетиков, сумочек или свертков, развешенных на ленте.
Рождественский календарь начинается чаще всего с первого из четырех воскресений до Рождества и заканчивается в сочельник.
Его можно приобрести как готовый (тематический, брендовый), так и смастерить самостоятельно.
Картонный адвент-календарь (фото: Wikipedia)
История происхождения
Древнейшие упоминания о рождественских календарях относятся к первой половине XIX века. Считается, что первыми использовать такие праздничные "атрибуты" начали последователи Лютеранской церкви в Германии.
Тогда это были просто отметки мелом на стене или на дверях, сделанные на фоне зажженной "праздничной" свечи. Впоследствии те, кто имел возможность, начали ежедневно до Рождества вывешивать в доме разные религиозные изображения.
Некоторые исследователи утверждают, что уже в 1851 году был создан первый деревянный адвент-календарь (изготовленный руками мастера).
Впоследствии обычай использовать такие календари распространился на территории немецкоязычных стран - в Австрии и некоторых регионах Швейцарии.
Первым печатным адвент-календарем считают "Рождественские часы", отпечатанные в начале XX в. в книжном магазине в немецком Гамбурге.
В 1904 году штутгартская газета Neues Tagblatt добавила вкладыш адвент-календаря в подарок своим читателям.
Через четыре года - в 1908 - печатник Герхард Ленг изготовил специальный картонный календарь в комплекте с вкладышами (небольшими картинками), которые можно было крепить на календарь - по одному на каждый день до Рождества. Считается, что в основу этого произведения легла идея его матери, которая давала своим детям по одной вкусняшке в день на протяжении последних недель до Рождества.
Со временем адвент-календари приобрели популярность во всей Европе и в США. Причем некоторые благодаря им "отсчитывают" время до Рождества, а некоторые - до Нового года.
Адресованы такие календари преимущественно детям, хотя встречаются и "взрослые" варианты.
Какие адвент-календари бывают
Рождественские календари были и могут быть совершенно разными по форме, наполнению или материалу изготовления.
Рождественские календари могут быть совершенно разными, даже "живыми" (фото: Wikipedia)
Такие "календари" можно купить или изготовить своими руками (иллюстративные фото: Рixabay)
В заключение стоит отметить, что в настоящее время существуют адвент-календари, которые никак не касаются рождественских или новогодних праздников.
Они "отсчитывают" время до других важных дат или праздников.
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