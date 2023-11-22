Як маленькі українці можуть написати лист до Святого Миколая

В Україні цього року день Святого Миколая буде святкуватися раніше, 6 грудня. Це пов1язане з тим, що від 1 вересня 2023 року Православна церква України перейшла на новоюліанській календар і всі свята "посунулися" на 13 днів наперед.

Традиційно дітлахи пишуть щороку листи зі своїми побажаннями подарунків до Святого Миколая. Як це зробити та куди відправляти листа, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис Укрпошти у Facebook.

Повідомляється, що Новорічна поштова резиденція почала приймати листи до Святого Миколая. Тепер українські діти можуть написати свої побажання та розповісти про те, якими вони були чемними увесь останній рік.

"Напишіть огрійливі побажання, поділіться своїми мріями й сподіваннями та надішліть за незмінною адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 22, 01001", - говориться у повідомленні Укрпошти.

Обов'язково на конверті потрібно вказати свою повну адресу з індексом, щоб згодом отримати лист-відповідь від Святого Миколая.

Варто зазначити, що по вказаній адресі можна надіслати листа не тільки до Святого Миколая, а й ще до Новорічного чарівника. У цьому листі можна написати свою найзаповітніше бажання, яке дитина буде загадувати у новорічну ніч.

Усі листи бажано зареєструвати на офіційному сайті Новорічної поштової резиденції. Посилання на форму реєстрації - ось тут.

Резиденція та Святий Миколай будуть приймати листи включно до 31 грудня 2023 року.