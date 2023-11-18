В чому зустрічати Новий рік 2024: ці кольори принесуть щастя й успіх

До нового 2024 року залишилося вже зовсім небагато часу. Вже незабаром ми будемо прощатися з роком Чорного Водяного Кролика (або Кота) й зустрічати рік Зеленого Дерев'яного Дракона.

При підготовці матеріалу було використано джерела: TheChineseZodiac.org, New Year Wiki, Wikipedia.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, які кольори принесуть вам щастя й удачу в прийдешньому році, а також у чому краще зустрічати 2024 рік Зеленого Дерев'яного Дракона.

Основне про 2024 рік

Згідно з Китайським календарем, прийдешній 2024 рік пройде під покровительством Зеленого Дерев'яного Дракона. Розпочнеться він 10 лютого 2024 року й завершиться 28 січня 2025 року.

Дракон є п'ятим у циклі з 12 тварин, які з'являються в китайському Зодіаку (першим є Щур).

Кожен із нас народився в рік тієї чи іншої тварини (інфографіка: the-qi.com)

У китайській культурі дракони є найбільш шанованими тваринами (імператорів Піднебесної навіть вважали реінкарнацією цих істот). Крім того, у більшості людей дракони асоціюються з мудрістю, знанням, силою, владою, багатством і процвітанням.

Згідно з китайськими віруваннями, Дракон уособлює в собі стихію Землі (терпіння, вдумливість, практичність, працьовитість, стабільність). Його символом вважають Дерево (новий початок, зростання, прогрес, креативність, інновації).

Люди, що народилися в рік Дракона, є великодушними, енергійними, благородними, мудрими, вірними, пристрасними та рішучими.

Дракони - королівські істоти (ілюстративне фото: Рixabay)

"Центральні" кольори нового року

Якщо зважати на китайську астрологію та феншуй, основними кольорами Дракона є:

смарагдово-зелений

золотисто-жовтий

насичений червоний

Вважається, що смарагдово-зелений колір відповідає за оновлення і зростання, гармонію та баланс, процвітання й багатство.

Золотисто-жовтий колір приносить оптимізм і процвітання.

Насичений червоний надає життєвої сили й сповнює пристрастю.

Ці кольори обов'язково принесуть удачу (ілюстративне фото: Рixabay)

Інші кольори Дракона

Якщо вищезначена палітра вам не довподоби, або ж з якихось причин не пасує, для зустрічі Нового 2024 року можна підібрати одяг чи аксесуари таких кольорів:

білий

сріблястий

помаранчевий

рожевий (фуксія)

бордовий

фіолетовий

Водночас не варто вдягатися у темні кольори й відтінки (темно-синій, темно-сірий, чорний, коричневий).

Аби доповнити новорічний святковий образ, можна додати яскраву фурнітуру - паєтки, стрази, камінці, або ж яскраву біжутерію.

Ваша краса - у ваших руках (ілюстративне фото: Freepik)