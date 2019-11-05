"Адское" ЧП в центре Киева: люди жалуются на аналогичные случаи (видео)

Киевляне возмущаются, что теплопровод прорывает в этом месте регулярно
В центре Киева произошел прорыв трубы с горячей водой, и в образовавшуюся яму провалились два автомобиля. В результате ЧП на перекрестке Саксаганского и Шота Руставели образовалась значительная пробка, а движение общественного транспорта осложнено в целом районе - несколько троллейбусов и автобусов изменили свои маршруты.
Кипяток заливает дорогу на пострадавшем участке, валит пар. Фото и видео с места публикуют паблики и очевидцы инцидента.
В центре Киева прорвало трубу с горячей водой (Фото: facebook.com/CH.Kyiv)
В Киеве из-за прорыва трубы образовались ямы на дороге (Фото: facebook.com/KyivOperativ)
Отметим, что аналогичный случай на пересечении улиц Шота Руставели и Саксаганского случался ранее в начале октября, а еще - почти ровно год назад на этом же самом месте - давление воды тогда было настолько сильным, что снесло авто, которое почти провалилось под землю.
Аналогичный случай произошел в этом же месте год назад (Фото: twitter.com/katatonia82)
В связи с сегодняшним прорывом трубы, провала асфальта и образовании ям на на проезжей части в двух местах "Киевпастранс" изменил маршруты:
В центре Киева прорвало трубу с горячей водой (Видео: facebook.com/KyivOperativ)
В центре Киева прорвало трубу с горячей водой (Видео: facebook.com/KyivOperativ)
Заезд с улицы Бассейной на улицу Эспланадную был временно ограничен.
На месте аварии работала спецтехника.
В Киеве из-за прорыва трубы образовались ямы на дороге (Фото: facebook.com/KyivOperativ)
Пользователи сети возмущаются из-за ЧП, которое уже практически регулярно происходит в этом месте.
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Напомним, что ранее в Киеве в Соломенском районе на центральной тепломагистрали на Чоколовском бульваре произошел порыв в тепловом коллекторе. В результате аварии без воды остались 750 домов.