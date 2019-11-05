"Пекельна" НП у центрі Києва: люди скаржаться на аналогічні випадки (відео)

У центрі Києва стався прорив труби з гарячою водою, і в утворену яму провалився два автомобіля. В результаті НП на перехресті Саксаганського та Шота Руставелі утворилася значна пробка, а рух громадського транспорту ускладнено в цілому районі - кілька тролейбусів і автобусів змінили свої маршрути.

Окріп заливає дорогу на постраждалій ділянці, валить пар. Фото і відео з місця публікують пабліки та очевидці інциденту.

У центрі Києва прорвало трубу з гарячою водою (Фото: facebook.com/CH.Kyiv)

У Києві через прорив труби утворилися ями на дорозі (Фото: facebook.com/KyivOperativ)

Зазначимо, що аналогічний випадок на перетині вулиць Шота Руставелі та Саксаганського раніше траплявся на початку жовтня, а ще - майже рівно рік тому на цьому ж самому місці - тиск води тоді був настільки сильний, що знесло авто, яке майже провалилося під землю.

Аналогічний випадок стався в цьому ж місці рік тому (Фото: twitter.com/katatonia82)

У зв'язку з сьогоднішнім проривом труби, провалу асфальту та утворенню ям на проїжджій частині в двох місцях "Київпастранс" змінив маршрути:

тролейбусів №40 і №40К - вони курсують до Залізничного масиву,

тролейбусів №3 і №9 - їдуть до залізничного вокзалу "Південний",

тролейбусів №12 - курсують до станції метро "Либідська",

тролейбусів №14 - рухаються до станції метро "Палац Спорту",

автобусів №69 - їдуть до вул. Тарасівська.

У центрі Києва прорвало трубу з гарячою водою (Відео: facebook.com/KyivOperativ)

У центрі Києва прорвало трубу з гарячою водою (Відео: facebook.com/KyivOperativ)

Заїзд з вулиці Басейної на вулицю Еспланадну був тимчасово обмежений.

На місці аварії працювала спецтехніка.

У Києві через прорив труби утворилися ями на дорозі (Фото: facebook.com/KyivOperativ)

Користувачі мережі обурюються через НП, яка вже практично регулярно відбувається в цьому місці.

Я вже збилася з рахунку, скільки разів за останній рік провалився саме ця ділянка?

Це просто початок опалювального сезону... вони вулицю обігрівають...

Ось що за аварія. Тепер зрозуміло чому відключили тепло в квартирах. Сумніваюся, що до завтра полагодять;

Жах! З жахом уявляю, як будуть слюсаря це все усувати і лагодити. А важка техніка як тепер там зможе під'їхати, адже під асфальтом може бути порожнеча. Сумно!

У цьому місці прориває регулярно з періодичністю раз в місяць...

Так на цьому місці кожен рік таке відбувається...

Водії де**ли. У будь-який момент провалюється асфальт і ви зваритеся живцем.

Скрін коментарів

Нагадаємо, що раніше в Києві в Солом'янському районі на центральній тепломагістралі на Чоколівському бульварі стався порив в тепловому колекторі. В результаті аварії без води залишилися 750 будинків.