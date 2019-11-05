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"Пекельна" НП у центрі Києва: люди скаржаться на аналогічні випадки (відео)

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Кияни обурюються, що теплопровід прориває в цьому місці регулярно

У центрі Києва стався прорив труби з гарячою водою, і в утворену яму провалився два автомобіля. В результаті НП на перехресті Саксаганського та Шота Руставелі утворилася значна пробка, а рух громадського транспорту ускладнено в цілому районі - кілька тролейбусів і автобусів змінили свої маршрути.

Окріп заливає дорогу на постраждалій ділянці, валить пар. Фото і відео з місця публікують пабліки та очевидці інциденту.

У центрі Києва прорвало трубу з гарячою водою (Фото: facebook.com/CH.Kyiv)

У Києві через прорив труби утворилися ями на дорозі (Фото: facebook.com/KyivOperativ)

Зазначимо, що аналогічний випадок на перетині вулиць Шота Руставелі та Саксаганського раніше траплявся на початку жовтня, а ще - майже рівно рік тому на цьому ж самому місці - тиск води тоді був настільки сильний, що знесло авто, яке майже провалилося під землю.

Аналогічний випадок стався в цьому ж місці рік тому (Фото: twitter.com/katatonia82)

У зв'язку з сьогоднішнім проривом труби, провалу асфальту та утворенню ям на проїжджій частині в двох місцях "Київпастранс" змінив маршрути:

  • тролейбусів №40 і №40К - вони курсують до Залізничного масиву,
  • тролейбусів №3 і №9 - їдуть до залізничного вокзалу "Південний",
  • тролейбусів №12 - курсують до станції метро "Либідська",
  • тролейбусів №14 - рухаються до станції метро "Палац Спорту",
  • автобусів №69 - їдуть до вул. Тарасівська.

У центрі Києва прорвало трубу з гарячою водою (Відео: facebook.com/KyivOperativ)

У центрі Києва прорвало трубу з гарячою водою (Відео: facebook.com/KyivOperativ)

Заїзд з вулиці Басейної на вулицю Еспланадну був тимчасово обмежений.

На місці аварії працювала спецтехніка.

У Києві через прорив труби утворилися ями на дорозі (Фото: facebook.com/KyivOperativ)

Користувачі мережі обурюються через НП, яка вже практично регулярно відбувається в цьому місці.

  • Я вже збилася з рахунку, скільки разів за останній рік провалився саме ця ділянка?
  • Це просто початок опалювального сезону... вони вулицю обігрівають...
  • Ось що за аварія. Тепер зрозуміло чому відключили тепло в квартирах. Сумніваюся, що до завтра полагодять;
  • Жах! З жахом уявляю, як будуть слюсаря це все усувати і лагодити. А важка техніка як тепер там зможе під'їхати, адже під асфальтом може бути порожнеча. Сумно!
  • У цьому місці прориває регулярно з періодичністю раз в місяць...
  • Так на цьому місці кожен рік таке відбувається...
  • Водії де**ли. У будь-який момент провалюється асфальт і ви зваритеся живцем.

Скрін коментарів

Нагадаємо, що раніше в Києві в Солом'янському районі на центральній тепломагістралі на Чоколівському бульварі стався порив в тепловому колекторі. В результаті аварії без води залишилися 750 будинків.

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