"Пекельна" НП у центрі Києва: люди скаржаться на аналогічні випадки (відео)

Кияни обурюються, що теплопровід прориває в цьому місці регулярно
У центрі Києва стався прорив труби з гарячою водою, і в утворену яму провалився два автомобіля. В результаті НП на перехресті Саксаганського та Шота Руставелі утворилася значна пробка, а рух громадського транспорту ускладнено в цілому районі - кілька тролейбусів і автобусів змінили свої маршрути.
Окріп заливає дорогу на постраждалій ділянці, валить пар. Фото і відео з місця публікують пабліки та очевидці інциденту.
У центрі Києва прорвало трубу з гарячою водою (Фото: facebook.com/CH.Kyiv)
У Києві через прорив труби утворилися ями на дорозі (Фото: facebook.com/KyivOperativ)
Зазначимо, що аналогічний випадок на перетині вулиць Шота Руставелі та Саксаганського раніше траплявся на початку жовтня, а ще - майже рівно рік тому на цьому ж самому місці - тиск води тоді був настільки сильний, що знесло авто, яке майже провалилося під землю.
Аналогічний випадок стався в цьому ж місці рік тому (Фото: twitter.com/katatonia82)
У зв'язку з сьогоднішнім проривом труби, провалу асфальту та утворенню ям на проїжджій частині в двох місцях "Київпастранс" змінив маршрути:
У центрі Києва прорвало трубу з гарячою водою (Відео: facebook.com/KyivOperativ)
У центрі Києва прорвало трубу з гарячою водою (Відео: facebook.com/KyivOperativ)
Заїзд з вулиці Басейної на вулицю Еспланадну був тимчасово обмежений.
На місці аварії працювала спецтехніка.
У Києві через прорив труби утворилися ями на дорозі (Фото: facebook.com/KyivOperativ)
Користувачі мережі обурюються через НП, яка вже практично регулярно відбувається в цьому місці.
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Нагадаємо, що раніше в Києві в Солом'янському районі на центральній тепломагістралі на Чоколівському бульварі стався порив в тепловому колекторі. В результаті аварії без води залишилися 750 будинків.