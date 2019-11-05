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В Киеве из-за прорыва теплопровода изменили маршруты транспорта

Новости » Общество     05.11.2019 - 17:11
В Киеве из-за прорыва теплопровода изменили маршруты транспорта
Фото с места происшествия (facebook.com/CHKyiv)

Прорыв трубы с горячей водой произошел на улице Шота Руставели

В Киеве из-за прорыва трубы с горячей водой на улице Шота Руставели изменили маршруты троллейбусов и автобусов. Об этом сообщили в пресс-службе "Киевпастранс".

Сообщается, что изменения внесены в маршруты троллейбусов № 3, 9, 12, 14, 40, 40К и автобусов №69. В результате прорыва движение транспорта организовано следующим образом:

  • троллейбусы №40 и №40К курсируют в Железнодорожный массива;
  • троллейбусы №3 и №9 к зализичного вокзала "Южный"
  • троллейбусы №12 ст. м. "Лыбидская"
  • троллейбусы №14 ст. м. "Дворец Спорта"
  • автобусы №69 до ул. Тарасовской.

В Киеве из-за прорыва теплопровода изменили маршруты транспорта

Напомним, прорыв трубы с горячей водой на перекрестке ул. Саксаганского и Шота Руставели произошел во вторник, 5 ноября, около 16 часов. В результате прорыва трубы на дороге образовалась яма, куда провалился автомобиль. Также видно, что на месте работает спецтехника.

Также сообщалось, что подобный случай прорыва трубы на пересечении улиц Шота Руставели и Саксаганского произошел в начале октября.

Ранее РБК-Украина писало, что в декабре 2018 года в Соломенском районе Киеве произошел прорыв тепломагистрали на Чоколовском бульваре. Из-за происшествия без водоснабжения остались 750 домов, из которых 509 жилых домов, 10 лечебных учреждений, 23 детских учебных заведения и 11 школ.

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