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В Киеве из-за аварии без отопления остались 750 домов

Новости » Происшествия    04.12.2018 - 14:20
В Киеве из-за аварии без отопления остались 750 домов
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

На центральной тепломагистрали на Чоколовском бульваре произошел порыв в тепловом коллекторе

В Киеве сегодня, 4 декабря 2018 года, из-за аварии в Соломенском районе без отопления остались 750 домов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы Соломенской райгосадминистрации.

Как сообщается, 4 декабря в Соломенском районе на центральной тепломагистрали на Чоколовском бульваре произошел порыв в тепловом коллекторе.

"В результате порыва без теплоснабжения осталось 750 зданий, из них 509 жилых домов, 10 лечебных учреждений, 23 детских учебных заведения и 11 школ", - говорится в сообщении.

В настоящее время проводятся работы по ликвидации аварии, теплоснабжение будет восстановлено в течение суток.

 

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Опубліковано Романом Кошмалом Вівторок, 4 грудня 2018 р.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве во вторник, 4 декабря, отключили холодную воду на 11 улицах в зсвязи с авариями на сетях водоснабжения. Повреждения на сети холодного водоснабжения обещают устранить в течение суток.

Отметим, 19 октября правительство приняло решение о повышение цены на газ для населения. Согласно решению Кабинета министров, с 1 ноября тарифы подняли на 23,5%.

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