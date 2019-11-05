"Адское" ЧП в центре Киева: люди жалуются на аналогичные случаи (видео)

В центре Киева прорвало трубу с горячей водой (Фото: коллаж РБК-Украина)

Киевляне возмущаются, что теплопровод прорывает в этом месте регулярно

В центре Киева произошел прорыв трубы с горячей водой, и в образовавшуюся яму провалились два автомобиля. В результате ЧП на перекрестке Саксаганского и Шота Руставели образовалась значительная пробка, а движение общественного транспорта осложнено в целом районе - несколько троллейбусов и автобусов изменили свои маршруты.

Кипяток заливает дорогу на пострадавшем участке, валит пар. Фото и видео с места публикуют паблики и очевидцы инцидента.

В центре Киева прорвало трубу с горячей водой (Фото: facebook.com/CH.Kyiv)

В Киеве из-за прорыва трубы образовались ямы на дороге (Фото: facebook.com/KyivOperativ)

Отметим, что аналогичный случай на пересечении улиц Шота Руставели и Саксаганского случался ранее в начале октября, а еще - почти ровно год назад на этом же самом месте - давление воды тогда было настолько сильным, что снесло авто, которое почти провалилось под землю.

Аналогичный случай произошел в этом же месте год назад (Фото: twitter.com/katatonia82)

В связи с сегодняшним прорывом трубы, провала асфальта и образовании ям на на проезжей части в двух местах "Киевпастранс" изменил маршруты:

троллейбусов №40 и №40К - они курсируют до Железнодорожного массива,

троллейбусов №3 и №9 - едут до железнодорожного вокзала "Южный",

троллейбусов №12 - курсируют до станции метро "Лыбидская",

троллейбусов №14 - движутся до станции метро "Дворец Спорта",

автобусов №69 - едут до ул. Тарасовская.

В центре Киева прорвало трубу с горячей водой (Видео: facebook.com/KyivOperativ)

В центре Киева прорвало трубу с горячей водой (Видео: facebook.com/KyivOperativ)

Заезд с улицы Бассейной на улицу Эспланадную был временно ограничен.

На месте аварии работала спецтехника.

В Киеве из-за прорыва трубы образовались ямы на дороге (Фото: facebook.com/KyivOperativ)

Пользователи сети возмущаются из-за ЧП, которое уже практически регулярно происходит в этом месте.

Я уже сбилась со счету : сколько раз за последний год провалился именно этот участок?

Это просто начало отопительного сезону... они улицу обогревают...

Вот что за авария. Теперь понятно почему тепло отключили в квартирах. Сомневаюсь, что до завтра починят;

Ужас! Со страхом представляю, как будут слесаря это все устранять и чинить. А тяжелая техника как теперь там подъехать сможет, ведь под асфальтом может быть пустота. Печально!

В этом месте прорывает регулярно с периодичностью раз в месяц...

Так на этом месте каждый год такое происходит...

Водители де**лы. В любой момент проваливается асфальт и вы сваритесь живьем.

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Напомним, что ранее в Киеве в Соломенском районе на центральной тепломагистрали на Чоколовском бульваре произошел порыв в тепловом коллекторе. В результате аварии без воды остались 750 домов.